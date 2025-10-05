Los supermercados con grandes descuentos, ideal para aprovechar este mes
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios según el momento de la semana.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
ChangoMás, Jumbo y Carrefour lanzan promociones en artículos de bazar con descuentos de hasta el 50% en sus supermercados. Los clientes también tienen la posibilidad de financiar sus compras en cuotas, variando el esquema según el comercio y el producto.
Los descuentos en supermercados
Aprovechá los descuentos imperdibles en Bazar en los supermercados Carrefour
- $1.390 – Jarro de café de vidrio Indonesia (– 44% OFF)
- $1.990 – Plato postre Opalina GSA 18 cm (– 50% OFF)
- $2.490 – Plato hondo Opalina GSA 20 cm (– 50% OFF)
- $2.490 – Plato playo Opalina GSA 25 cm (– 50% OFF)
- $2.990 – Taza de vidrio Submarino TR 8.5×7.6×14.5 cm (– 50% OFF)
- $5.990 – Tartera Jovifel 24 cm (– 36% OFF)
- $5.994 – Tostador enlozado con difusor (– 40% OFF)
- $7.194 – Panquequera Carrefour display (– 40% OFF)
- $7.794 – Jarro enlozado nº10 económico (– 40% OFF)
- $10.194 – Jarro enlozado nº12 económico (– 40% OFF)
- $10.194 – Molde para torta Ilko con cierre palanca 26 cm (– 40% OFF)
- $10.194 – Sartén Carrefour Home display 24 cm (– 40% OFF)
- $10.337 – Panquequera antiadherente Tramontina Loreto 22 cm (– 40% OFF)
- $13.139 – Sartén antiadherente con mango Tramontina Loreto 24 cm (– 40% OFF)
- $13.194 – Set sartenes Fary Home x2 (20 + 25 cm) (– 40% OFF)
- $13.194 – Jarro hervidor Fary Home 12 cm (– 40% OFF)
- $15.990 – Fuente de vidrio Carrefour 2.5 L (– 33% OFF)
Las ofertas en Bazar de los supermercados Chango Más
- $317 – Vaso point 270 cc (2da al 80%)
- $881 – Vaso noa burbujas 400 ml (2da al 80%)
- $1.109 – Bowl post galaxflint (2da al 80%)
- $1.199 – Plato hondo aquamarine (2da al 80%)
- $1.199 – Plato playo aquamarine flint (2da al 80%)
- $1.217 – Vaso Spa 425 cc (2da al 80%)
- $1.427 – Vaso pinta 500 cc (2da al 80%)
- $2.199 – Cuchara de té new klor Tramontina x3 (Precio de oferta)
- $2.639 – Copa de vino de vidrio modelo brunello 490 ml (2da al 80%)
- $2.639 – Copa nadir de vidrio 390 ml (2da al 80%)
- $3.499 – Tenedor de mesa new kolor Tramontina x3 (Precio de oferta)
- $5.039 – Jarra rigolleau t-branding 1,25 L (2da al 80%)
Aprovechá estas ofertas en Jumbo: los detalles de las promociones en supermercados
- $5.180 – Set X 2 tapas para paltas Krea (– 30% OFF)
- $8.250 – Set 5 utensilios Krea x1 (– 40% OFF)
- $16.660 – Set de utensilios x5 pcs ability Tramontina (– 30% OFF)
- $18.550 – Cacerola acero 16 cm Krea (– 30% OFF)
- $30.205 – Cacerola 18 cm con mango multiflon (– 30% OFF)
- $34.930 – Olla acero 24 cm Krea (– 30% OFF)
- $38.493 – Set de 9 cubiertos Carol (– 30% OFF)
- $49.140 – Olla 24 cm Granito Krea (– 30% OFF)
- $50.750 – Olla acero 28 cm Krea (– 30% OFF)
- $54.180 – Olla cerámica 28 cm YT Krea (– 30% OFF)
- $56.770 – Olla 28 cm cerámica simil madera Krea (– 30% OFF)
- $60.480 – Olla 28 cm granito Krea (– 30% OFF)
- $60.480 – Olla 24 cm multiflon (– 30% OFF)
- $67.410 – Olla 20 cm aluminio Krea x1 (– 30% OFF)
- $67.410 – Cacerola 18 cm con mango Multiflon (– 30% OFF)
- $69.965 – Olla 26 cm multiflon (– 30% OFF)
- $70.455 – Olla essential Klauben 24 cm (– 30% OFF)
- $71.925 – Cacerola 24 cm con asas multiflon (– 30% OFF)
- $74.970 – Olla 24 cm aluminio Krea x1 (– 30% OFF)
