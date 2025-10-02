La liquidación de ropa de invierno con grandes descuentos en dos supermercados
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar los abrigos de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Coto lanzaron ofertas en camperas de abrigo para el cierre de este invierno 2025. Uno de los supermercados más grandes del país sorprendió con una agresiva campaña de liquidación de indumentaria.
Las rebajas alcanzan hasta un 60% y abarcan una amplia gama de prendas: remeras, buzos, sweaters, camperas, parkas y opciones para niños también están incluidas.
Los descuentos de Coto en ropa de invierno
Entre los precios destacados, aparece una remera de hombre con escote en V desde $5.200, buzos femeninos desde $13.999, camperas cortas para damas por $22.399 y camisas clásicas de hombre por $23.999 (todos con el descuento aplicado de hasta el 60%). Las ofertas también contemplan prendas infantiles, como buzos para niños desde $8.799.
Estas promociones estarán vigentes hasta el 11 de septiembre y aplican para pagos en efectivo, débito o crédito. Pero no se trata solo de liquidar stock: Coto complementa esta estrategia con otros incentivos habituales del mes, como rebajas en electrodomésticos, promociones bancarias y beneficios con billeteras digitales. En función del día, se pueden combinar descuentos del 25% con tarjetas con reintegros del 30% mediante apps de pago, sujetos a topes semanales de entre $10.000 y $15.000.
La conjunción de precios altamente rebajados en la línea de ropa junto con promociones acumulables en otros rubros posiciona esta iniciativa como una de las más atractivas para quienes desean renovar prendas de invierno sin gastar de más.
Descuentos y ofertas en Carrefour
Por su parte, supermercado Carrefour ofrece 2x1 en artículos seleccionados y combinables:
- Smart TV 55″ Samsung 4K UN55DU7000GCZB – 24% DTO – $899.999 (Precio regular: $1.193.000) – 6 cuotas sin interés de $149.999,83
- Cafetera express Mandine inox MEC1450 – 50% DTO – $146.500 (Precio regular: $293.000) – 6 cuotas sin interés de $24.416,67
- Airfryer Suono 3.8l digital HOG0154 – 50% DTO – $59.500 (Precio regular: $119.000) – 12 cuotas sin interés de $4.958,33
- Freidora con aceite Mandine 3 lts MDF30 – negra e inox – 50% DTO – $53.500 (Precio regular: $107.000) – 6 cuotas sin interés de $8.916,67
- Anafe eléctrico Bluesky BHP102 – blanco – 50% DTO – $22.500 (Precio regular: $45.000) – 12 cuotas sin interés de $1.875
- Jarra eléctrica Mandine con corte mate inox MWK2200S – 50% DTO – $32.500 (Precio regular: $65.000) – 12 cuotas sin interés de $2.708,33
- Batidora planetaria Mandine 5 lts MSM1300B – 50% DTO – $103.500 (Precio regular: $207.000) – 12 cuotas sin interés de $8.625
- Wafflera Bluesky 750W BWM750 – negro – 50% DTO – $19.500 (Precio regular: $39.000) – 12 cuotas sin interés de $1.625
- Cafetera express Mandine vintage MEC1100C – 50% DTO – $116.500 (Precio regular: $233.000) – 6 cuotas sin interés de $19.416,67
- Jarra eléctrica Mandine 1.7 l vintage beige MWK500 – 50% DTO – $43.500 (Precio regular: $87.000) – 3 cuotas sin interés de $14.500
- Airfryer doble cajón Mandine 9l MAF10LCOMBO – 50% DTO – $141.500 (Precio regular: $283.000) – 12 cuotas sin interés de $11.791,67
- Plancha de pelo Nalk & Rey Protect Liss NRHS715 – 50% DTO – $16.500 (Precio regular: $33.000) – 12 cuotas sin interés de $1.375
- Picadora mini chopper Mandine MMC500 – negro y rojo – 50% DTO – $27.500 (Precio regular: $55.000) – 12 cuotas sin interés de $2.291,67
- Sandwichera Bluesky blanca BSM750W – 50% DTO – $21.500 (Precio regular: $43.000) – 12 cuotas sin interés de $1.791,67
- Aspiradora stick 2 en 1 Klindo KVCM296 – 50% DTO – $109.500 (Precio regular: $219.000) – 12 cuotas sin interés de $9.125
- Exprimidor Mandine 0.8 lts MCJ30 – 50% DTO – $22.500 (Precio regular: $45.000) – 12 cuotas sin interés de $1.875
