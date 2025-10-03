El outlet de un supermercado tiene TV con 20% de descuento y 12 cuotas: mirá los modelos
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar la pantalla que mirás desde tu sofá.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En general, supermercado Coto es un muy buen lugar para realizar compras con descuento, tanto en la categoría almacén pero también de indumentaria, productos para el hogar, etc. A la vez, su outlet es un local excelente para comprar televisores logrando un ahorro en el precio final.
Supermercado Coto vs. Coto Outlet, ¿dónde conviene más comprar?
La web del supermercado Coto muestra precios de televisores con rebajas, pero al compararlos con el outlet físico. Algunos ejemplos del catálogo online:
- Smart TV LED PHILIPS 50″ 4K – $594.999,15
- Smart TV LED PHILIPS 65″ 4K – $1.997.499,15
- Smart TV LED TOP HOUSE 50″ 4K – $499.161,19
- Smart TV LED TOP HOUSE 65″ 4K – $1.104.999,15
- Smart TV OLED LG 77″ 4K – $5.439.999,15
- Smart TV LED NOBLEX 43″ – $450.499,15
Si bien estos precios son competitivos para el mercado actual, los descuentos del outlet físico suelen ser más agresivos, sobre todo en modelos discontinuados o con detalles mínimos.
¿Por qué los televisores con "detalles" se venden tan baratos en el outlet de Coto?
El Coto Outlet fue creado para darle salida a productos que, por distintos motivos, no pueden venderse a precio de góndola. No se trata de artículos defectuosos ni de segunda mano. Todos están en perfecto estado de funcionamiento. El motivo de la rebaja puede ser tan simple como un cambio de packaging, un rayón casi invisible o que el modelo haya sido reemplazado por uno más nuevo en el catálogo.
La diferencia para el consumidor es enorme. Mientras en un local convencional un Smart TV puede valer por encima del millón de pesos, en este espacio los descuentos pueden superar el 30% o 40%, especialmente en pantallas grandes que suelen ser las más caras.
Un rayón en la base, un control remoto con el logo borrado o una caja rota no afectan el rendimiento del equipo, pero pueden reducir su precio de forma drástica. Para quienes priorizan ahorro en las compras y no el "glamour" del producto recién salido de fábrica, el outlet es ideal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario