El outlet de un supermercado tiene TV con 20% de descuento y 12 cuotas: mirá los modelos

¿Por qué los televisores con "detalles" se venden tan baratos en el outlet de Coto?

El Coto Outlet fue creado para darle salida a productos que, por distintos motivos, no pueden venderse a precio de góndola. No se trata de artículos defectuosos ni de segunda mano. Todos están en perfecto estado de funcionamiento. El motivo de la rebaja puede ser tan simple como un cambio de packaging, un rayón casi invisible o que el modelo haya sido reemplazado por uno más nuevo en el catálogo.

La diferencia para el consumidor es enorme. Mientras en un local convencional un Smart TV puede valer por encima del millón de pesos, en este espacio los descuentos pueden superar el 30% o 40%, especialmente en pantallas grandes que suelen ser las más caras.

Un rayón en la base, un control remoto con el logo borrado o una caja rota no afectan el rendimiento del equipo, pero pueden reducir su precio de forma drástica. Para quienes priorizan ahorro en las compras y no el "glamour" del producto recién salido de fábrica, el outlet es ideal.