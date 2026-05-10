La nueva plataforma para comprar de todo y a muy buen precio
Un gigante del comercio electrónico vuelve a operar en Argentina y se presenta como una alternativa a Shein y Temu.
A la hora de la expansión del comercio electrónico, los usuarios argentinos suman una nueva alternativa. Shopee, el gigante de e-commerce de Singapur, volvió a operar en el país luego de haberse ido en 2022 tras apenas nueve meses de actividad.
Fundada en febrero de 2015, Shopee nació como una plataforma centrada en celulares donde los usuarios podían navegar, comprar y vender, con soporte logístico y de pago integrado. Sin embargo, con el correr de los años, comenzó a ofrecer otros productos, que van desde ropa hasta muebles.
Qué se puede comprar en Shopee y cuáles son sus beneficios
La plataforma surgida del sudeste asiático opera trayendo productos desde el exterior dentro de un amplio catálogo. Su funcionamiento es similar al de otras tiendas del comercio electrónico y los usuarios pueden acceder a artículos a muy bajo costo, ofertas relámpago, cupones de descuentos, envíos puerta a puerta y diversos métodos de pago. Para sus vendedores, ofrece 0% de comisión y sin costo de envío.
En el rubro ropa y calzado, Shopee cuenta con prendas de todo tipo para hombres, mujeres y niños, además de carteras, mochilas, anteojos de sol y joyería de fantasía.
También hay artículos de belleza y el cuidado personal como brochas de maquillaje, masajeadores faciales y pequeños electrodomésticos del estilo de cortadoras de pelo, cabinas para las uñas y depiladoras.
La plataforma, además, cuenta con un gran catálogo de productos tecnológicos, gadgets y accesorios electrónicos.
También cuenta con artículos de bazar (utensilios de cocina de silicona, termos, organizadores de cajones), productos de librería, juguetes didácticos para los más chicos y todo tipo de accesorios para mascotas.
Cómo comprar en Shopee desde Argentina
La plataforma propiedad del Sea Group tiene un funcionamiento muy similar a otras tiendas electrónicas. Utilizarla para hacer compras es simple y requiere pocos pasos:
- Registro e inicio: ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación de Shopee (disponible para iOS y Android). Crear una cuenta con el número de teléfono, correo electrónico, cuenta de Google o Facebook.
- Búsqueda de productos: utilizar la barra de búsqueda para encontrar productos específicos, preferiblemente por nombre o modelo, o navegar por categorías.
- Revisión del producto: seleccionar el artículo, revisar las variantes si es necesario (talla, color) y leer las valoraciones, comentarios y fotos de otros compradores para asegurar la calidad.
- Carrito y cupones: añadir el producto al carrito. Antes de finalizar, se aconseja revisar si hay cupones de descuento habilitados o si el envío gratis está disponible.
- Pago y envío: hacer clic en "Comprar ahora", verificar la dirección de envío y elegir el método de pago (tarjeta de crédito, débito, u opciones locales).
- Finalizar pedido: seleccionar "Realizar pedido" y completar el pago.
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