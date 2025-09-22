El supermercado que liquida ropa de invierno con hasta 60% de descuento

Remeras desde $5.200.

Camperas a partir de $19.999.

Buzos desde $10.399.

Parkas con rebajas que superan los $20.000.

Algunos ejemplos concretos de los precios más tentadores: una remera de hombre cuello en V por $5.200, una remera cuello redondo por $7.999 y un sweater por $19.999, todos con rebajas del 60%.

En el rubro de abrigo, destacan la campera clásica azul de hombre a $23.999 y la campera larga de dama con botones por $19.999, también con descuentos del 60%. Para quienes buscan opciones más livianas, hay buzos de dama cuello redondo desde $13.999 y una campera corta de dama por $22.399. Los más chicos también tienen opciones: los buzos infantiles cuello redondo se consiguen a $8.799, ideal para renovar el vestuario escolar sin gastar de más.

A los fuertes descuentos de indumentaria se suman los beneficios que Coto mantiene con distintos medios de pago. Durante septiembre, los clientes pueden aprovechar:

Hasta 25% de descuento con determinadas tarjetas bancarias.

Reintegros del 30% con billeteras virtuales, con topes de entre $10.000 y $15.000 semanales.

Ofertas combinadas en otros rubros como tecnología y hogar, que se suman a las rebajas en ropa de invierno.

Esto convierte a las promociones en una oportunidad atractiva para quienes buscan maximizar el ahorro, combinando liquidaciones de temporada con beneficios financieros.