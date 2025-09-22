El supermercado que liquida ropa de invierno con hasta 60% de descuento
Un supermercado lanzó descuentos de hasta 60% en ropa de invierno, con precios que arrancan desde los $5.000 y se consiguen tanto en sucursales como en la tienda online.
La llegada de la primavera y el cambio de temporada se convirtieron en la excusa perfecta para aprovechar las liquidaciones en indumentaria. Este mercado sorprendió con una estrategia agresiva de rebajas en ropa de abrigo, con descuentos que llegan al 60% en buzos, camperas, parkas y sweaters.
Los carteles amarillos ya se ven en las góndolas de indumentaria de distintas sucursales, y también se replican en la tienda online, donde los precios muestran una baja significativa respecto al valor original. Esto permite renovar el placard con prendas de calidad a precios mucho más accesibles antes de la llegada de las nuevas colecciones.
Además de los descuentos directos, la cadena mantiene sus promociones bancarias y con billeteras virtuales, lo que multiplica las oportunidades de ahorro. De esta manera, septiembre se perfila como uno de los meses más convenientes para comprar ropa de abrigo a valores más bajos.
Las ofertas en ropa de invierno en Coto
Entre las prendas destacadas de la liquidación se encuentran:
-
Remeras desde $5.200.
Camperas a partir de $19.999.
Buzos desde $10.399.
Parkas con rebajas que superan los $20.000.
Algunos ejemplos concretos de los precios más tentadores: una remera de hombre cuello en V por $5.200, una remera cuello redondo por $7.999 y un sweater por $19.999, todos con rebajas del 60%.
En el rubro de abrigo, destacan la campera clásica azul de hombre a $23.999 y la campera larga de dama con botones por $19.999, también con descuentos del 60%. Para quienes buscan opciones más livianas, hay buzos de dama cuello redondo desde $13.999 y una campera corta de dama por $22.399. Los más chicos también tienen opciones: los buzos infantiles cuello redondo se consiguen a $8.799, ideal para renovar el vestuario escolar sin gastar de más.
A los fuertes descuentos de indumentaria se suman los beneficios que Coto mantiene con distintos medios de pago. Durante septiembre, los clientes pueden aprovechar:
-
Hasta 25% de descuento con determinadas tarjetas bancarias.
Reintegros del 30% con billeteras virtuales, con topes de entre $10.000 y $15.000 semanales.
Ofertas combinadas en otros rubros como tecnología y hogar, que se suman a las rebajas en ropa de invierno.
Esto convierte a las promociones en una oportunidad atractiva para quienes buscan maximizar el ahorro, combinando liquidaciones de temporada con beneficios financieros.
