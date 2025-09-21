Los nuevos celulares Nubia: enterate si vale la pena comprarlos.

En cámaras, el Nubia Music incorpora un doble sensor trasero y una frontal de 5 MP, mientras que el Nubia Music 2 mejora con un módulo principal de 50 MP y optimización por inteligencia artificial.

Análisis de precio y calidad

En Argentina, el Nubia Music se comercializa desde los $216.000 pesos, mientras que el Nubia Music 2 alcanza valores cercanos a los $269.000 pesos. Ambos incluyen accesorios básicos como cargador, funda y auriculares. La elección entre un celular Nubia u otro dependerá del presupuesto y las prioridades del usuario. El Nubia Music es una opción económica y funcional, mientras que el Nubia Music 2 suma mejoras en sonido, pantalla y almacenamiento que justifican su precio.

Sin embargo, no se debe esperar de estos smartphones Nubia prestaciones propias de la gama alta. Se trata de dispositivos de gama media baja, pensados como una alternativa funcional para quienes buscan un celular accesible.