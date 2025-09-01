La forma de comprar tecnología a precios más bajos en Tierra del Fuego
El objetivo de esta provincia de Argentina es promover el mercado local con ofertas únicas. Conocé todos los detalles en la nota.
Los productos tecnológicos como celulares, computadores y hasta televisores se volvieron cada vez más fundamentales en la vida diaria de cada individuo. Además de en tiendas físicas, estos productos se pueden adquirir en diferentes tiendas virtuales, aunque el precio de esto puede ser elevado en algunos casos.
Sin embargo, en Tierra del Fuego, gracias a su régimen especial, es posible comprar productos electrónicos en oferta mediante importación directa por courier. Empresas como Mirgor y Newsan ofrecen celulares, monitores y otros artículos sin trámites complicados ni intermediarios.
Cómo comprar celulares, aires acondicionados y Smart TV
En Mirgor, las compras se abonan únicamente en dólares con tarjeta de débito y los envíos desde Tierra del Fuego se despachan dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación del pago.
Al estar exentos de IVA e impuestos internos, los productos pueden resultar entre un 20% y 30% más baratos que en el comercio tradicional, con entregas de 3 a 7 días hábiles y seguimiento en tiempo real vía correo electrónico.
Por otro lado, Newsan permite comprar en pesos argentinos, ofreciendo una alternativa más cómoda para quienes no operan con la moneda estadounidense.
- Se emite factura tipo E por tratarse de operaciones de exportación.
- No se aceptan pagos en cuotas con tarjeta de crédito.
- Todos los productos cuentan con garantía oficial.
- Cambios y devoluciones: se pueden realizar hasta 10 días según la Ley 24.240, con logística cubierta por la empresa.
- Envíos disponibles a todo el país, excepto a Tierra del Fuego.
- El costo de envío varía según el producto y la ubicación del destinatario, detallándose antes de finalizar la compra.
Esto cuesta un celular y Smart TV Samsung en Tierra del Fuego
El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512GB cuesta USD 1.559, mientras que en Mercado Libre arranca desde $1.809.999. En la misma línea, el Galaxy S25 de 256GB se ofrece a USD 949, frente a los $1.599.999 que suele costar en el mercado tradicional.
En cuanto a los televisores, un Smart TV Samsung QLED 4K de 85" se encuentra a USD 2.385, comparado con los $3.799.999 en Mercado Libre, mientras que el Smart TV Qüint de 50" con Google TV tiene un precio de USD 319, cuando en MELI supera los $528.000.
