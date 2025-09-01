La forma de comprar tecnología a precios más bajos en Tierra del Fuego

Por otro lado, Newsan permite comprar en pesos argentinos, ofreciendo una alternativa más cómoda para quienes no operan con la moneda estadounidense.

Se emite factura tipo E por tratarse de operaciones de exportación.

por tratarse de operaciones de exportación. No se aceptan pagos en cuotas con tarjeta de crédito.

con tarjeta de crédito. Todos los productos cuentan con garantía oficial .

. Cambios y devoluciones : se pueden realizar hasta 10 días según la Ley 24.240, con logística cubierta por la empresa.

: se pueden realizar hasta 10 días según la Ley 24.240, con logística cubierta por la empresa. Envíos disponibles a todo el país, excepto a Tierra del Fuego.

disponibles a todo el país, excepto a Tierra del Fuego. El costo de envío varía según el producto y la ubicación del destinatario, detallándose antes de finalizar la compra.

Esto cuesta un celular y Smart TV Samsung en Tierra del Fuego

El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512GB cuesta USD 1.559, mientras que en Mercado Libre arranca desde $1.809.999. En la misma línea, el Galaxy S25 de 256GB se ofrece a USD 949, frente a los $1.599.999 que suele costar en el mercado tradicional.

En cuanto a los televisores, un Smart TV Samsung QLED 4K de 85" se encuentra a USD 2.385, comparado con los $3.799.999 en Mercado Libre, mientras que el Smart TV Qüint de 50" con Google TV tiene un precio de USD 319, cuando en MELI supera los $528.000.