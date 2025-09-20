Compras online: comparativa de precios y envíos entre Shein, Temu y Ali Express

En Shein, los envíos ya incluyen los impuestos mediante el sistema DDP, con un costo que oscila entre 10 y 15 dólares. La entrega se realiza a través de un courier privado y demora entre 15 y 30 días.

Por último, Temu ofrece envíos estándar que no tienen costo adicional, ya sea por Correo Argentino o mediante un servicio privado, con tiempos de entrega que van de 20 a 40 días, e incluyen los impuestos dentro del precio del producto.

Ventajas de cada plataforma

AliExpress es ideal si se busca precios bajos, al mismo tiempo que las compras menores a 50 USD suelen evitar trámites aduaneros. Shein se destaca en moda rápida y accesible, con envíos relativamente rápidos y tendencias actualizadas.

Temu, en cambio, ofrece gran variedad de productos a precios competitivos y con tiempos de entrega más cortos, siendo una buena opción para artículos virales y económicos.