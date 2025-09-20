Compras online: comparativa de precios y envíos entre Shein, Temu y Ali Express
Estas plataformas, que cuentan con un amplio abanico de productos, brindan comodidad y precios accesibles. Los detalles en la nota.
Las compras online irrumpieron de repente y atraparon por completo a los consumidores. Lo cierto es que esta alternativa se presenta como una opción cómoda, accesible y con precios competitivos, motivo por el cual ganan la pulseada ante los locales físicos.
Pero como cualquier sector, son muchas las empresas que compiten con uñas y dientes para posicionar como la mejor del mercado. Shein, Temu y Ali Express son algunas de las alternativas más utilizadas, con un amplio abanico de productos y entrega inmediata.
Análisis de precios y envíos
En AliExpress, el envío estándar, que se realiza a través de Cainiao o Correo Argentino, suele ser gratuito, pero los impuestos se pagan al recibir el producto en el país. La entrega puede tardar entre 30 y 90 días.
Por otro lado, si se opta por envío exprés mediante DHL, FedEx o UPS, el costo varía entre 15 y 35 dólares o más según el producto, mientras que los impuestos están incluidos y la llegada tarda entre 7 y 15 días.
En Shein, los envíos ya incluyen los impuestos mediante el sistema DDP, con un costo que oscila entre 10 y 15 dólares. La entrega se realiza a través de un courier privado y demora entre 15 y 30 días.
Por último, Temu ofrece envíos estándar que no tienen costo adicional, ya sea por Correo Argentino o mediante un servicio privado, con tiempos de entrega que van de 20 a 40 días, e incluyen los impuestos dentro del precio del producto.
Ventajas de cada plataforma
AliExpress es ideal si se busca precios bajos, al mismo tiempo que las compras menores a 50 USD suelen evitar trámites aduaneros. Shein se destaca en moda rápida y accesible, con envíos relativamente rápidos y tendencias actualizadas.
Temu, en cambio, ofrece gran variedad de productos a precios competitivos y con tiempos de entrega más cortos, siendo una buena opción para artículos virales y económicos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario