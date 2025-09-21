Los supermercados con mega descuentos en electrodomésticos
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Carrefour y Coto, dos de las principales cadenas de supermercados del país, lanzaron nuevas promociones con rebajas que llegan hasta el 80% en pequeños electrodomésticos. Además, en muchos casos, los consumidores pueden acceder a pagos en cuotas sin interés, según el producto y el banco emisor de la tarjeta.
Estas ofertas incluyen artículos muy demandados como freidoras de aire, tostadoras, aspiradoras, cafeteras y batidoras, con descuentos directos sobre el precio final o promociones en la compra de una segunda unidad.
Las mejores ofertas en electrodomésticos en Carrefour
Carrefour combina descuentos directos con promociones de hasta 80%, destacando productos de alta demanda. Entre ellos:
- Cortacabellos BlueSky: $6.900 (83% de descuento, precio original $43.000). En 12 cuotas fijas con Visa
- Cafetera eléctrica de filtro: $24.599 (69% de descuento, precio original $77.999). En 3 cuotas sin interés
- Aspiradora Ciclónica Power: $79.999 (67% de descuento, precio original $243.999). En 3 cuotas sin interés
- Teclado gamer Poss: $10.320 (20% de descuento, precio original $12.900). En 12 cuotas fijas con Visa
- Grill eléctrico Mandine: $45.000 (62% de descuento, precio original $119.000). En 12 cuotas fijas con Visa
- Freidora de aire Hisense dos compartimentos: $179.000 (59% de descuento, precio original $443.999). En 3 cuotas sin interés
- Parlante portátil Sansei bluetooth con micrófono: $89.000 (59% de descuento, precio original $219.999
- Pava eléctrica Sansei 1.7 litros: $29.999 (58% de descuento, precio original $72.999). En 3 cuotas sin interés.
- Airfryer Oster digital 4.2L: $99.000 (58% de descuento, precio original $239.000). En 3 cuotas sin interés
- Smartwatch Sansei: $24.999 (58% de descuento, precio original $59.999)
- Cafetera de filtro Mandine: $24.000 (54% de descuento, precio original $53.000). En 12 cuotas fijas con Visa
- Sandwichera Mandine XL: $49.000 (54% de descuento, precio original $107.000). En 12 cuotas fijas con Visa
Las mejores ofertas en electrodomésticos en Coto
Coto también renovó su catálogo de promociones, con rebajas que alcanzan hasta 50% en productos seleccionados. Las ofertas destacan por su variedad de pequeños electrodomésticos y accesorios de cocina:
Electrodomésticos y tecnología en Coto
- Batidora con bowl Liliana 700W: $151.999 (20% de descuento, precio original $189.999)
- Triturador Top House: $30.879 (20% de descuento, precio original $39.599)
- Batidora con bowl Top House 600W: $119.199 (20% de descuento, precio original $148.999)
- Cuchillo eléctrico Top House: $26.879 (20% de descuento, precio original $33.599)
- Balanza de cocina Top House: $13.999 (30% de descuento, precio original $19.999)
- Auriculares Top House: $14.249 (30% de descuento, precio original $18.999)
- Parlante portátil Philips: $127.999 (20% de descuento, precio original $159.999)
- Pava eléctrica Top House HHB1756 1.7L plata: $36.799 (20% de descuento, precio original $45.999)
- Freidora Moulinex Easy Pro 1600W 3L: $107.839 (20% de descuento, precio original $134.799)
- Tensiómetro digital Aspen S150 de muñeca automático: $51.679 (20% de descuento, precio original $64.599)
- Licuadora Oster 4655 600W 1.25L: $140.799 (20% de descuento, precio original $175.999)
