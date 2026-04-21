El supermercado que ofrece descuentos de hasta 40% en tecnología

Televisores y monitores

Celulares de distintas gamas

Electrodomésticos pequeños como pavas eléctricas, cafeteras y microondas

Combos de cocina o desayuno con varios productos incluidos

En algunos casos, los descuentos más altos se aplican a productos seleccionados o marcas propias, lo que permite conseguir precios más competitivos que en otros comercios.

Además, hay ofertas combinadas que resultan más económicas que comprar cada producto por separado, una opción ideal para quienes buscan equipar su casa.

Cómo aprovechar las promociones

Para sacar el máximo provecho a estas ofertas del supermercado Coto, hay algunas claves a tener en cuenta:

Revisar tanto la web como las sucursales, ya que el stock puede variar

Prestar atención a los medios de pago, ya que algunos descuentos dependen de tarjetas o promociones específicas

Comparar precios entre productos similares para elegir la mejor opción

Verificar condiciones como financiación o detalles de productos en outlet

También es importante tener en cuenta que algunos artículos con precios más bajos pueden tener características específicas o formar parte de liquidaciones especiales, por lo que conviene analizar bien cada compra.

En definitiva, esta campaña se posiciona como una de las más fuertes del momento en Argentina, ideal para quienes buscan ahorrar y acceder a tecnología con descuentos reales.