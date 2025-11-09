El supermercado que tendrá descuentos durante todo noviembre: cómo acceder
Los beneficios son claves para aprovechar de cara a la renovación de tu heladera y alacenas gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Supermercados Carrefour Argentina ya informó las múltiples promociones bancarias y descuentos vigentes para noviembre 2025. Puntualmente, Carrefour ofrece un descuento para los titulares de Cuenta DNI del Banco Provincia.
El descuento de noviembre para titulares de Cuenta DNI
Más precisamente, todos los miércoles de noviembre, Supermercados Carrefour ofrece 10% de descuento en toda tu compra con Cuenta DNI. La promoción no tiene tope.
Los restantes descuentos vigentes de Carrefour en noviembre
A continuación, el listado de los restantes descuentos que ofrece Carrefour en noviembre 2025:
Todos los sábados y domingos de noviembre
15% de descuento Si sos beneficiario de ANSES y cobrás en tu cuenta de Mercado Pago
Tope mensual: $ 20.000
Comprando los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de noviembre
10% de descuento si sos parte de Mi Carrefour y beneficiaro de ANSES o mayor de 60 años
Tope de devolución: $20.000
Todos los miércoles de noviembre:
10% de descuento en toda tu compra con Cuenta DNI
Acumulable con tu compra. Sin Tope
Todos los jueves de noviembre
20% de descuento en un pago con tarjeta Mi Carrefour prepaga. Sin tope de reintegro
Lunes y miércoles de noviembre
Hasta 3 Cuotas sin interés con Mercado Pago
Todos los lunes de noviembre
15% de descuento con Club La Nación, Sin tope de reintegro
Comprando todos los jueves de noviembre
15% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Mastercard. Sin tope de reintegro
Comprando todos los jueves de noviembre
20% de descuento en un pago con tarjeta Mi Carrefour crédito, Sin tope de reintegro
Todos los lunes y martes de noviembre
15% de descuento pagando con tarjeta de crédito Mi Carrefour, Sin Tope, En el acto.
Todos los martes de noviembre
Te devolvemos 20% de descuento en cheques pesos Carrefour en tu compra de Frutas, Verduras, Quesos, Fiambres, Leches, Yogures, Postres Lácteos, Mantecas, Quesos Crema y Panadería.
Todos los miércoles de noviembre
30% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Nación
Exclusivo pagando con Modo. Tope semanal $ 12.000
Todos los jueves de noviembre
Si sos empleado/a público todos los jueves 15% de descuento en Alimentos secos, Congelados, Lácteos, Fiambres, Bebidas, Limpieza y Perfumería. Tope máximo de descuento mensual $ 20.000
Todos los miércoles de noviembre
Si sos empleada/o público todos los miércoles 15% de descuento en Alimentos secos, Congelados, Lácteos, Fiambres, Bebidas, Limpieza y Perfumería. Tope máximo de descuento mensual $ 20.000
Todos los lunes, sábados y domingos de noviembre
5% de descuento en toda tu compra con Mercado Pago, Sin Tope
Exclusivo con dinero en cuenta. Acumulable con todas las promos.
Todos los miércoles de noviembre
35% de Ahorro con tarjeta débito y en un pago con tarjeta de crédito. Tope de devolución (POR MES Y POR CUENTA) $ 20.000
Todos los sábados y domingos de noviembre
25% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de BBVA
Exclusivo cuenta sueldo y pagando con Modo. Tope mensual: $ 20.000
Todos los lunes de noviembre
15% de descuento con tarjetas de débito, prepaga y crédito Mastercard Contactless
Tope: $3.000 por compra
Todos los miércoles de noviembre
20% de descuento con todas las tarjetas de crédito en un Pago de Macro
Exclusivo pagando con Modo desde la app de Macro. Tope mensual $ 15.000
Programando la entrega de tu pedido para los días miércoles de noviembre
20% de descuento en un pago con tarjeta de débito y crédito Visa del Banco Patagonia
Tope de devolución: $12.500
Todos los días
4 cuotas cero interés pagando con Naranja X para toda la compra
Programando la entrega de tu pedido para los días miércoles de noviembre
30% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa o Matercard de Banco Nación
Tope de devolución: $12.000
Comprando los días viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles de noviembre
15% de descuento en tu compra del super pagando con tarjeta Mi Carrefour prepaga
Sin tope de reintegro
Comprando los días viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles de noviembre
15% de descuento en tu compra del super pagando con tarjeta Mi Carrefour crédito
Sin tope de reintegro
Todos los lunes de noviembre
25% de descuento pagando con tu celular Vía NFC
Tope: $8.000 por compra
Todos los viernes de noviembre
25% de descuento en un pago con tarjeta de crédito Visa de Banco Santander
Exclusivo pagando con Modo. Tope mensual $ 20.000
Todos los viernes de noviembre
10% de descuento en toda tu compra acumulable con todas las promos
Sin Tope. Exclusivo con dinero en cuenta.
Jueves, viernes, sábado y domingo de noviembre
3 cuotas sin interés pagando con Tarjetas de crédito Visa y Mastercard
Pagando con tarjetas del Banco Galicia
Todos los sábados y domingos de noviembre
Comprando en:
3 cuotas sin interés en toda tu compra con tarjeta de crédito Mi Carrefour
Todos los jueves de noviembre
15% de descuento en toda tu compra acumulable con todas las promos
Sin Tope, Exclusivo con dinero en cuenta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario