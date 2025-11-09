MinutoUno

El supermercado que tendrá descuentos durante todo noviembre: cómo acceder

Lifestyle

Los beneficios son claves para aprovechar de cara a la renovación de tu heladera y alacenas gracias a las ofertas de las grandes cadenas.

El supermercado que tendrá descuentos durante todo noviembre.

El supermercado que tendrá descuentos durante todo noviembre.

Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.

Supermercados Carrefour Argentina ya informó las múltiples promociones bancarias y descuentos vigentes para noviembre 2025. Puntualmente, Carrefour ofrece un descuento para los titulares de Cuenta DNI del Banco Provincia.

El descuento de noviembre para titulares de Cuenta DNI

Más precisamente, todos los miércoles de noviembre, Supermercados Carrefour ofrece 10% de descuento en toda tu compra con Cuenta DNI. La promoción no tiene tope.

Los restantes descuentos vigentes de Carrefour en noviembre

A continuación, el listado de los restantes descuentos que ofrece Carrefour en noviembre 2025:

Todos los sábados y domingos de noviembre

15% de descuento Si sos beneficiario de ANSES y cobrás en tu cuenta de Mercado Pago

Tope mensual: $ 20.000

Comprando los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de noviembre

10% de descuento si sos parte de Mi Carrefour y beneficiaro de ANSES o mayor de 60 años

Tope de devolución: $20.000

Todos los miércoles de noviembre:

10% de descuento en toda tu compra con Cuenta DNI

Acumulable con tu compra. Sin Tope

Todos los jueves de noviembre

20% de descuento en un pago con tarjeta Mi Carrefour prepaga. Sin tope de reintegro

Lunes y miércoles de noviembre

Hasta 3 Cuotas sin interés con Mercado Pago

Todos los lunes de noviembre

15% de descuento con Club La Nación, Sin tope de reintegro

Comprando todos los jueves de noviembre

15% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Mastercard. Sin tope de reintegro

Comprando todos los jueves de noviembre

20% de descuento en un pago con tarjeta Mi Carrefour crédito, Sin tope de reintegro

Todos los lunes y martes de noviembre

15% de descuento pagando con tarjeta de crédito Mi Carrefour, Sin Tope, En el acto.

Todos los martes de noviembre

Te devolvemos 20% de descuento en cheques pesos Carrefour en tu compra de Frutas, Verduras, Quesos, Fiambres, Leches, Yogures, Postres Lácteos, Mantecas, Quesos Crema y Panadería.

Todos los miércoles de noviembre

30% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Nación

Exclusivo pagando con Modo. Tope semanal $ 12.000

Todos los jueves de noviembre

Si sos empleado/a público todos los jueves 15% de descuento en Alimentos secos, Congelados, Lácteos, Fiambres, Bebidas, Limpieza y Perfumería. Tope máximo de descuento mensual $ 20.000

Todos los miércoles de noviembre

Si sos empleada/o público todos los miércoles 15% de descuento en Alimentos secos, Congelados, Lácteos, Fiambres, Bebidas, Limpieza y Perfumería. Tope máximo de descuento mensual $ 20.000

Todos los lunes, sábados y domingos de noviembre

5% de descuento en toda tu compra con Mercado Pago, Sin Tope

Exclusivo con dinero en cuenta. Acumulable con todas las promos.

Todos los miércoles de noviembre

35% de Ahorro con tarjeta débito y en un pago con tarjeta de crédito. Tope de devolución (POR MES Y POR CUENTA) $ 20.000

Todos los sábados y domingos de noviembre

25% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de BBVA

Exclusivo cuenta sueldo y pagando con Modo. Tope mensual: $ 20.000

Todos los lunes de noviembre

15% de descuento con tarjetas de débito, prepaga y crédito Mastercard Contactless

Tope: $3.000 por compra

Todos los miércoles de noviembre

20% de descuento con todas las tarjetas de crédito en un Pago de Macro

Exclusivo pagando con Modo desde la app de Macro. Tope mensual $ 15.000

Programando la entrega de tu pedido para los días miércoles de noviembre

20% de descuento en un pago con tarjeta de débito y crédito Visa del Banco Patagonia

Tope de devolución: $12.500

Todos los días

4 cuotas cero interés pagando con Naranja X para toda la compra

Programando la entrega de tu pedido para los días miércoles de noviembre

30% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa o Matercard de Banco Nación

Tope de devolución: $12.000

Comprando los días viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles de noviembre

15% de descuento en tu compra del super pagando con tarjeta Mi Carrefour prepaga

Sin tope de reintegro

Comprando los días viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles de noviembre

15% de descuento en tu compra del super pagando con tarjeta Mi Carrefour crédito

Sin tope de reintegro

Todos los lunes de noviembre

25% de descuento pagando con tu celular Vía NFC

Tope: $8.000 por compra

Todos los viernes de noviembre

25% de descuento en un pago con tarjeta de crédito Visa de Banco Santander

Exclusivo pagando con Modo. Tope mensual $ 20.000

Todos los viernes de noviembre

10% de descuento en toda tu compra acumulable con todas las promos

Sin Tope. Exclusivo con dinero en cuenta.

Jueves, viernes, sábado y domingo de noviembre

3 cuotas sin interés pagando con Tarjetas de crédito Visa y Mastercard

Pagando con tarjetas del Banco Galicia

Todos los sábados y domingos de noviembre

Comprando en:

3 cuotas sin interés en toda tu compra con tarjeta de crédito Mi Carrefour

Todos los jueves de noviembre

15% de descuento en toda tu compra acumulable con todas las promos

Sin Tope, Exclusivo con dinero en cuenta.

