Turismo en Brasil: el pueblo con sol que los argentinos eligen para vivir y trabajar
Con una población de 5.000 habitantes, este tranquilo destino está ubicado en el estado de Río Grande del Norte. Los detalles en la nota.
Si bien Sudamérica se destaca por reunir paraísos turísticos atrapantes, solo unos pocos se encargan de ofrecer un descanso reparados y maravilloso. Brasil o Argentina se caracterizan por disponer de estos destinos, motivo por el cual son los países más seleccionados para vacacionar.
El territorio brasileño ofrece sitios únicos, como Río de Janeiro o Porto Alegre, pero allí se concentran millones de turistas que llegan con la esperanza de conocer y descansar. Sin embargo, en el estado de Río Grande del Norte, se ubica Pipa, un pueblo de tan solo 5.000 habitantes que brinda playas perfectas para relajarse y un ambiente cálido y acogedor.
Qué se puede hacer en Pipa
Pipa es un destino ideal para quienes buscan combinar belleza natural con un descanso único. Sus playas paradisíacas y clima cálido atraen visitantes durante todo el año, lo que genera un movimiento constante en materia de alojamientos gastronomía y excursiones.
Además de relajarse por completo en las playas, cada turista tiene la posibilidad de practicar deportes acuáticos como la natación o el surf. Otra alternativa solicitada es recorrer senderos naturales y visitar miradores panorámicos, lo que lo convierte en un sitio activo y con mucha oferta de actividades.
Dónde queda Pipa
Pipa se encuentra en la región noreste de Brasil, en el estado de Rio Grande do Norte. Es un pequeño pueblo costero situado a orillas del océano Atlántico, conocido por su entorno natural, que combina playas, acantilados y áreas protegidas. Estas atracciones son las encargadas de reunir a cientos de turistas durante todo el año.
Cómo llegar a Pipa
La mejor forma para llegar es volar hasta el aeropuerto internacional de Natal, que está a poco más de una hora en auto. Desde allí, se puede tomar un autobús, taxi o alquilar un auto para recorrer los 83 kilómetros que separan Natal de este destino costero.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario