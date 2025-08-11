Turismo en Brasil: el pueblo con sol que los argentinos eligen para vivir y trabajar

El territorio brasileño ofrece sitios únicos, como Río de Janeiro o Porto Alegre, pero allí se concentran millones de turistas que llegan con la esperanza de conocer y descansar. Sin embargo, en el estado de Río Grande del Norte, se ubica Pipa, un pueblo de tan solo 5.000 habitantes que brinda playas perfectas para relajarse y un ambiente cálido y acogedor.