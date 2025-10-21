El supermercado con tablets por menos de $100.000: dónde conseguirlas
Entre las promociones más destacadas del momento, un supermercado argentino ofrece tablets desde menos de $100.000 y otras marcas con rebajas de hasta el 20%.
Las ofertas tecnológicas volvieron a posicionarse entre las más buscadas del mes, especialmente en productos electrónicos. En esta oportunidad, lanzó una campaña con importantes rebajas en tablets, con modelos que arrancan desde los $80.000 y facilidades de pago exclusivas para sus clientes.
La promoción está disponible tanto en el sitio web oficial del supermercado como en sus sucursales físicas, donde se ofrecen dispositivos de distintas marcas con descuentos aplicados al pagar con la tarjeta “Comunidad”. Esto permite acceder a precios realmente competitivos en un contexto de fuerte suba tecnológica.
Las opciones incluyen tablets ideales para uso cotidiano, trabajo o estudio, con descuentos directos de hasta el 20% y posibilidad de financiamiento. Algunos modelos incluso se consiguen por debajo de los $100.000, convirtiéndose en una de las alternativas más convenientes del mercado.
Dónde se pueden conseguir tablets desde $80.000
A través de su página digital, Coto ofrece una amplia variedad de tablets con diferentes prestaciones. El modelo más económico es el GFAST Md-97, disponible a $149.599,20 en un solo pago con la tarjeta “Comunidad”, lo que representa un 20% de descuento sobre su valor original.
También se destacan modelos de PHILCO por $151.999 y SKY Kid Pro por $157.499, ambas con rebajas aplicadas al utilizar la tarjeta de la cadena. Estas opciones son especialmente valoradas por su relación precio-calidad y por incluir características útiles para estudiantes o quienes buscan un dispositivo práctico para el día a día.
Las ofertas se encuentran disponibles hasta agotar stock y pueden consultarse directamente desde el sitio oficial del supermercado, donde también se informan los métodos de pago y envío disponibles.
El supermercado que liquida televisores con 20% de descuento
Además de las tablets, Coto mantiene su outlet de electrónicos, donde se pueden conseguir televisores con descuentos de hasta el 40% y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés.
Este sector del supermercado fue creado para ofrecer productos en perfecto funcionamiento que, por distintos motivos —como un cambio de packaging o modelo—, se venden a precios más bajos. Entre las marcas disponibles figuran BGH, Philips, Top House y LG, con rebajas especiales tanto en línea como en el outlet físico.
Por ejemplo, el Smart TV BGH 55″ 4K tiene un precio regular de $749.999, pero puede conseguirse a $637.499 con 15% off, mientras que el Top House 32″ baja a $288.115 en 12 cuotas. En algunos casos, los precios del outlet físico son aún más bajos que los del catálogo digital, sobre todo en modelos discontinuados o con detalles mínimos.
