El supermercado con tablets por menos de $100.000: dónde conseguirlas

Las ofertas se encuentran disponibles hasta agotar stock y pueden consultarse directamente desde el sitio oficial del supermercado, donde también se informan los métodos de pago y envío disponibles.

image

El supermercado que liquida televisores con 20% de descuento

Además de las tablets, Coto mantiene su outlet de electrónicos, donde se pueden conseguir televisores con descuentos de hasta el 40% y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés.

Este sector del supermercado fue creado para ofrecer productos en perfecto funcionamiento que, por distintos motivos —como un cambio de packaging o modelo—, se venden a precios más bajos. Entre las marcas disponibles figuran BGH, Philips, Top House y LG, con rebajas especiales tanto en línea como en el outlet físico.

Por ejemplo, el Smart TV BGH 55″ 4K tiene un precio regular de $749.999, pero puede conseguirse a $637.499 con 15% off, mientras que el Top House 32″ baja a $288.115 en 12 cuotas. En algunos casos, los precios del outlet físico son aún más bajos que los del catálogo digital, sobre todo en modelos discontinuados o con detalles mínimos.