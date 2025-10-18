Ofertas de supermercados: descuentos exclusivos para encontrar el mejor regalo del Día de la Madre
Con la llegada del Día de la Madre, los supermercados lanzan sus mejores promociones para que encuentres el regalo ideal sin gastar de más.
El Día de la Madre se acerca y, con él, la búsqueda del regalo perfecto. Perfumes, chocolates, electrodomésticos o algo para disfrutar juntos, todo vale si la idea es mimarla sin romper el presupuesto. En esta fecha especial, las principales cadenas lanzan promociones exclusivas para que elegir sea más fácil y accesible.
Entre las opciones más destacadas, Carrefour se posiciona como uno de los supermercados con más beneficios, combinando rebajas, cuotas sin interés y productos para cada tipo de mamá: desde la amante del fitness hasta la cocinera o la fan de la tecnología.
Además, la cadena ofrece precios especiales tanto en su tienda online como en sus más de 650 sucursales en todo el país, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan variedad, comodidad y ahorro en una sola compra.
Especial "Día de la Madre" en Carrefour
Como cada año, Carrefour se suma a los festejos con su campaña especial por el Día de la Madre, con miles de productos seleccionados y beneficios únicos. Desde artículos de belleza y cuidado personal hasta pequeños electrodomésticos y opciones gourmet, la propuesta apunta a facilitar la elección del obsequio perfecto.
Entre las promociones más destacadas se encuentran:
-
70% de ahorro en la segunda unidad de indumentaria femenina. Camperas, remeras, vestidos, jeans, sandalias y zapatillas con descuentos exclusivos.
Hasta 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago en artículos de electrónica: depiladoras, planchitas, secadores de pelo, freidoras de aire, smartwatchs y notebooks.
Rebajas únicas en productos de cuidado e higiene personal, con marcas como Dermaglós, Dove, Nivea, Pond’s, Neutrógena, Sedal y Teatrical.
Hasta 70% en la segunda unidad en productos seleccionados para el desayuno: galletitas, leches, yogures, jugos, postres, dulces y panificados de marcas líderes.
12 cuotas sin interés o 30% de descuento en un pago en Smart TVs, heladeras, lavarropas, notebooks y aires acondicionados de Lenovo, LG, Philco, Candy y Noblex.
Hasta 25% de ahorro o 12 cuotas sin interés en celulares y artículos de sonido, con modelos de Apple, Motorola, JBL y Sony.
6 cuotas sin interés o 20% de descuento en freezers, microondas y cocinas de marcas como ATMA, Gafa, Philco y Whirlpool.
Con esta propuesta, Carrefour invita a celebrar a mamá con un regalo pensado especialmente para ella, disfrutando de precios bajos y promociones que se adaptan a todos los presupuestos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario