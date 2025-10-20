Los descuentos que ofrece un reconocido supermercado para octubre
Octubre llegó con grandes oportunidades para ahorrar en las compras diarias: importantes descuentos y promociones con bancos y billeteras digitales.
El supermercado Coto lanzó una nueva tanda de descuentos imperdibles para octubre de 2025, con rebajas que llegan hasta el 30% y cuotas sin interés en compras con tarjetas seleccionadas. Los beneficios están distribuidos a lo largo de la semana, por lo que conocer los días y los bancos adheridos puede marcar una gran diferencia a la hora de hacer las compras.
El objetivo de la cadena es consolidar su posición en el mercado mediante beneficios cruzados con bancos, billeteras digitales y programas sociales. En esta nueva etapa, los descuentos abarcan desde productos de almacén hasta artículos de limpieza, carnes y bebidas, con opciones tanto para compras presenciales como online.
Además, Coto mantiene su plan de cuotas sin interés y refuerza las promociones para jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES, lo que amplía las posibilidades de ahorro para distintos sectores. A continuación, se detalla el cronograma de beneficios para cada día de la semana durante octubre.
Los descuentos que hay en supermercado Coto
Lunes:
-
25% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal del Banco Ciudad (reintegro máximo de $10.000 por semana y por cliente).
30% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz, sin tope de reintegro.
30% de ahorro con tarjetas Cabal del Banco Credicoop mediante Modo (tope de $15.000 semanal).
10% de descuento de lunes a jueves para beneficiarios de ANSES, sin límite de devolución.
20% exclusivo con tarjetas de débito Visa de Santander para jubilados.
3 cuotas sin interés todos los días con Tarjeta Naranja (Plan Z).
Martes:
-
15% de descuento para jubilados y pensionados presentando DNI, con cualquier medio de pago.
25% de ahorro con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Macro, sin tope de reintegro.
25% de descuento con tarjetas de crédito y débito del Banco Supervielle, y 30% exclusivo para clientes Identité.
15% de descuento para titulares del programa Ciudadanía Porteña.
10% para beneficiarios de ANSES con tarjetas de débito o crédito.
Miércoles:
-
15% de descuento para socios de Club Coto, sin límite de devolución.
20% al 30% de ahorro con tarjetas del Banco Macro a través de Modo, según el tipo de cliente.
30% de descuento con tarjetas del Banco Nación mediante Modo BNA+.
3 cuotas sin interés durante toda la semana con Tarjeta Naranja.
Jueves:
-
15% de descuento para jubilados, pensionados y titulares de Ciudadanía Porteña.
25% de ahorro con Banco Comafi en tarjetas Visa Débito (tope $10.000).
20% de descuento con tarjeta Visa Débito del ICBC.
30% de descuento con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Columbia.
Beneficiarios de ANSES mantienen su 10% sin tope de lunes a jueves.
Viernes y fines de semana:
-
Continúa la promoción de 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja, ideal para compras grandes o del hogar.
Desde la empresa adelantaron que podrían sumarse nuevos beneficios durante los próximos fines de semana, por lo que se recomienda revisar periódicamente su sitio oficial.
Con estas promociones, Coto se posiciona nuevamente como uno de los supermercados con mayores descuentos del mes, ofreciendo múltiples formas de ahorro para distintos tipos de clientes y combinando bancos, billeteras digitales y programas sociales.
