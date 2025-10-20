Los descuentos que ofrece un reconocido supermercado para octubre

El supermercado Coto lanzó una nueva tanda de descuentos imperdibles para octubre de 2025, con rebajas que llegan hasta el 30% y cuotas sin interés en compras con tarjetas seleccionadas. Los beneficios están distribuidos a lo largo de la semana, por lo que conocer los días y los bancos adheridos puede marcar una gran diferencia a la hora de hacer las compras.