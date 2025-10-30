El supermercado con televisores en rebajas: dónde comprarlos y a cuánto
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar la pantalla que mirás desde tu sofá.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En general, supermercado Coto es un muy buen lugar para realizar compras con descuento, tanto en la categoría almacén pero también de indumentaria, productos para el hogar, etc. A la vez, su outlet es un local excelente para comprar televisores logrando un ahorro en el precio final.
Los precios y modelos disponibles
En el sitio web de Coto, se encuentra el Smart TV LED Top House 32″ HD (TH3225S5A Android TV), que tiene un descuento del 25%. Su valor actual es de $209.999, frente a los $279.999 originales.
Otro modelo disponible es el Smart TV LED THS 32″ HD (THS32HD24A), con una rebaja del 15% y un precio final de $214.785.
Por su parte, Carrefour ofrece el televisor Noblex DB24X4000PI de 24 pulgadas a $199.999, luego de aplicar un descuento del 20% sobre el valor previo.
En algunos casos, los productos incluyen funciones adicionales como conexión Wi-Fi, compatibilidad con Android TV o sistemas de control por voz, lo que amplía el rango de opciones para los consumidores que buscan distintos niveles de tecnología y tamaño de pantalla.
Además de estas cadenas, otros supermercados y tiendas minoristas sumaron sus propias promociones, que varían según la disponibilidad, la marca y el canal de compra. En los portales digitales se pueden filtrar los televisores por pulgadas, resolución (HD, Full HD o 4K) y tipo de sistema operativo.
Cómo acceder a los descuentos
Las ofertas se pueden consultar directamente en los sitios oficiales de los supermercados o en sus aplicaciones móviles. En muchos casos, los descuentos también se aplican en las sucursales físicas, aunque es recomendable verificar previamente la disponibilidad de stock y el precio actualizado antes de realizar la compra.
Las principales cadenas permiten distintas modalidades de adquisición:
- Compra online con envío a domicilio, que puede incluir costos adicionales según la zona.
- Retiro en tienda, que elimina los gastos de envío pero depende del stock local.
- Pagos en cuotas, con promociones bancarias o de tarjetas específicas que, en algunos casos, permiten financiar la compra sin interés.
También existen diferencias en los plazos de entrega, que pueden variar entre 24 horas y varios días hábiles, dependiendo del destino y del método de envío seleccionado.
