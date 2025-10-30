El supermercado con televisores en rebajas: dónde comprarlos y a cuánto

En algunos casos, los productos incluyen funciones adicionales como conexión Wi-Fi, compatibilidad con Android TV o sistemas de control por voz, lo que amplía el rango de opciones para los consumidores que buscan distintos niveles de tecnología y tamaño de pantalla.

Además de estas cadenas, otros supermercados y tiendas minoristas sumaron sus propias promociones, que varían según la disponibilidad, la marca y el canal de compra. En los portales digitales se pueden filtrar los televisores por pulgadas, resolución (HD, Full HD o 4K) y tipo de sistema operativo.

Cómo acceder a los descuentos

Las ofertas se pueden consultar directamente en los sitios oficiales de los supermercados o en sus aplicaciones móviles. En muchos casos, los descuentos también se aplican en las sucursales físicas, aunque es recomendable verificar previamente la disponibilidad de stock y el precio actualizado antes de realizar la compra.

Las principales cadenas permiten distintas modalidades de adquisición:

Compra online con envío a domicilio , que puede incluir costos adicionales según la zona.

, que puede incluir costos adicionales según la zona. Retiro en tienda , que elimina los gastos de envío pero depende del stock local.

, que elimina los gastos de envío pero depende del stock local. Pagos en cuotas, con promociones bancarias o de tarjetas específicas que, en algunos casos, permiten financiar la compra sin interés.

También existen diferencias en los plazos de entrega, que pueden variar entre 24 horas y varios días hábiles, dependiendo del destino y del método de envío seleccionado.