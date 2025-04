El truco casero para arreglar los agujeros de las remeras sin tener que tirarlas

Para este nuevo truco casero, la usuaria dio una serie de elementos, con los cuáles, las personas van a poder cubrir sus prendas que se encuentran con alguna rotura. Estos son:

Para arreglar agujeros en tus camisetas utiliza un pedazo de entretela adhesiva o fiselina. Acomoda el agujero todo lo que puedas y plancha. Si el agujero es demasiado grande, puedes disimularlo con rotulador textil

Embed - Estela Moreno on Instagram: "Guárdate este vídeo que seguro que te va a venir genial para arreglar tu ropa. Para arreglar agujeros en tus camisetas utiliza un pedazo de entretela adhesiva o fiselina. Acomoda el agujero todo lo que puedas y plancha. Si el agujero es demasiado grande, puedes disimularlo con rotulador textil. Si se te abre la cremallera, el culpable suele ser el cursor, comprueba que este bien paralelo el lateral. Y si no es así, aprieta sin pasarte con un alicate. Y viola, cremallera arreglada. Para devolverle el aspecto nuevo a tus prendas, necesitas un quita pelusas, retira todas las bolillas de tu ropa que dan ese aspecto tan dejado. El truco es hacerlo en una superficie plana. Mis preferidos son los eléctricos, tienes el enlace al mío en mi perfil. También me lo puedes pedir en comentarios. #ordenencasa #hogardulcehogar #sostenible #reciclajetextil #doblado #arreglosderopa #trucoscaseros #tipshogar #comonuevo #costura #ordenylimpieza #colada"