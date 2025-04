El truco casero para salvar el pan y evitar que se ponga duro

El paso a paso sobre cómo evitar que el pan se ponga duro al guardarlo

Tapa plástico.jpg La tapa de plástico es uno de los elementos necesarios para realizar este tip viral en TikTok. Pixabay

Este truco para conservar el pan fue divulgado en el perfil de @cmm_es, a partir de un recorte de un programa de televisión. Para llevar a cabo este método, es necesario reunir una bolsa y una tapa de botella. Luego de reunir todo lo necesario, ya es momento de comenzar con el paso a paso:

Paso 1 : Eliminar el aire sobrante y alisar la bolsa.

: Eliminar el aire sobrante y alisar la bolsa. Paso 2 : Realizar pliegues para crear una capa que proteja el pan del aire.

: Realizar pliegues para crear una capa que proteja el pan del aire. Paso 3: En lugar de hacer un nudo común, usar una tapa de botella para sellar la bolsa y evitar que el aire entre.

Este método se volvió viral al instante, no solo por su alta eficacia y sencilla aplicación, sino que también porque es económico: no usa elementos costosos y se encarga de conservar el pan por más tiempo. Esto hace que, además, el usuario no pierda dinero teniendo que botar este alimento.