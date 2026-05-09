Cómo hacer para tener un abdomen plano y envidiable en simples pasos

El Bird dog es una de las opciones más simples y efectivas para lograr un abdomen plano. Se realiza apoyando manos y rodillas en el suelo, y luego extendiendo de manera alternada un brazo y la pierna contraria, manteniendo el equilibrio. Con este movimiento se activan principalmente el abdomen, la zona lumbar y los glúteos.

Incluir ejercicio en la rutina diaria no solo ayuda a fortalecer el cuerpo, sino que también aporta beneficios a nivel general: mejora la circulación sanguínea, contribuye al control de la presión arterial y refuerza las defensas del organismo. Además, ayuda a reducir el estrés, aumenta la energía diaria y disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas o cardiovasculares.