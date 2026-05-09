Cómo hacer para tener un abdomen plano y envidiable en simples pasos
Los especialistas aconsejan 30 minutos de actividad física al día. Este movimiento se debe complementar con una correcta alimentación. Descubrí todos los detalles en la nota.
Muchas personas buscan mejorar su estado físico y lograr un abdomen más firme y definido. Para lograr este resultado, no solo alcanza con entrenar de forma periódica, sino que también es clave seguir una alimentación equilibrada y rica en frutas, verduras y proteínas. Estos pasos son esenciales para lograr una silueta definida en poco tiempo.
Dentro de este tipo de rutinas, los ejercicios funcionales ganan protagonismo porque permiten trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo. Movimientos como las planchas, los abdominales o los burpees son utilizados para fortalecer el core, aunque existen movimientos desconocidos que activan simultáneamente el abdomen, la espalda, los glúteos y los hombros, aportando fuerza, control y equilibrio en un solo movimiento.
Cuántos días es ideal entrenar para ver resultados
Para ver cambios reales en el cuerpo y mantener una buena salud general, es clave sostener una rutina de actividad física de forma constante, combinando ejercicios de fuerza, trabajo cardiovascular y movilidad. Los especialistas aconsejan 30 minutos de movimientos al día.
El Bird dog es una de las opciones más simples y efectivas para lograr un abdomen plano. Se realiza apoyando manos y rodillas en el suelo, y luego extendiendo de manera alternada un brazo y la pierna contraria, manteniendo el equilibrio. Con este movimiento se activan principalmente el abdomen, la zona lumbar y los glúteos.
Incluir ejercicio en la rutina diaria no solo ayuda a fortalecer el cuerpo, sino que también aporta beneficios a nivel general: mejora la circulación sanguínea, contribuye al control de la presión arterial y refuerza las defensas del organismo. Además, ayuda a reducir el estrés, aumenta la energía diaria y disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas o cardiovasculares.
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