El truco de cocina para hacer huevos fritos perfectos
Descubrí el secreto de un chef español para preparar un huevo frito perfecto, logrando resultados impecables con un truco casero e ingredientes comunes.
Preparar un huevo frito perfecto puede parecer sencillo, pero con este truco casero se evita que la yema se rompa o que la clara quede empapada en aceite, logrando un plato impecable. Martín Berasategui, referente de la gastronomía internacional y ganador de varias estrellas Michelin, compartió este método que convierte un plato tan básico en una verdadera delicia.
El sencillo truco para hacer un huevo frito perfecto
Martín Berasategui, chef internacional con varias estrellas Michelin, señaló que el error más frecuente al hacer un huevo frito es no controlar bien la temperatura del aceite. Su truco casero: tirar una miga de pan; si chisporrotea y se dora, el aceite está listo. Así, cualquiera puede lograr un huevo frito perfecto, fácil y sin complicaciones. Paso a paso para un huevo frito perfecto:
- Colocá la sartén en la hornalla y agregá un poco de aceite.
- Encendé la hornalla a fuego medio-alto y esperá que el aceite esté caliente, pero sin humear.
- Tirar una miga de pan al aceite para comprobar la temperatura; si chisporrotea y se dora enseguida, está listo.
- Rompé el huevo con cuidado y ponelo en la sartén.
- Cociná hasta que la clara esté firme y la yema tenga la textura deseada.
- Retirá el huevo con una espátula y, si querés, colocalo sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
- Serví de inmediato y disfrutá de un huevo frito perfecto, con sabor y presentación impecables.
Berasategui también recomienda romper el huevo en una taza antes de pasarlo a la sartén. Esto ayuda a evitar salpicaduras, controlar que no queden restos de cáscara y mantener la cocina limpia. Además, sugiere verter un poco de aceite caliente sobre los bordes de la clara para lograr la famosa “puntilla” dorada y crocante, cuidando que la yema no se endurezca.
Con estos trucos caseros de Martín Berasategui para preparar el huevo frito perfecto, cualquiera puede animarse a cocinar en casa una versión digna de restaurante. La clave está en la temperatura del aceite y en prestar atención a los pequeños detalles, tal como lo hacen los grandes chefs.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario