El truco de cocina para hacer huevos fritos perfectos

Colocá la sartén en la hornalla y agregá un poco de aceite.

Encendé la hornalla a fuego medio-alto y esperá que el aceite esté caliente, pero sin humear.

Tirar una miga de pan al aceite para comprobar la temperatura; si chisporrotea y se dora enseguida, está listo.

Rompé el huevo con cuidado y ponelo en la sartén.

Cociná hasta que la clara esté firme y la yema tenga la textura deseada.

Retirá el huevo con una espátula y, si querés, colocalo sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Serví de inmediato y disfrutá de un huevo frito perfecto, con sabor y presentación impecables.

huevo frito

Berasategui también recomienda romper el huevo en una taza antes de pasarlo a la sartén. Esto ayuda a evitar salpicaduras, controlar que no queden restos de cáscara y mantener la cocina limpia. Además, sugiere verter un poco de aceite caliente sobre los bordes de la clara para lograr la famosa “puntilla” dorada y crocante, cuidando que la yema no se endurezca.