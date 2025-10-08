El sencillo truco para hacer huevos fritos perfectos
El famoso chef español revela su truco infalible para lograr un huevo frito perfecto, sin recurrir a técnicas difíciles ni ingredientes poco comunes.
Preparar un huevo frito perfecto con este truco casero puede parecer simple, pero muchos terminan con la yema rota, la clara pegajosa o empapada en aceite, lejos de la textura ideal que se busca para disfrutar de un plato bien logrado.
Martín Berasategui, chef español de renombre internacional y con varias estrellas Michelin, comparte un método accesible que convierte este plato básico en un verdadero manjar, sin necesidad de ingredientes extraños ni técnicas complicadas, y que cualquier persona puede replicar en su cocina.
El sencillo truco para hacer un huevo frito perfecto
El secreto del chef se centra en controlar la temperatura del aceite y en cuidar los detalles que marcan la diferencia. Para lograr un huevo frito impecable, seguí este paso a paso detallado:
- Preparar la sartén: Colocar suficiente aceite en la sartén y calentarlo a temperatura media-alta. Debe estar caliente, pero sin llegar a humear.
- Comprobar el punto del aceite: Arrojar una miga de pan; si chisporrotea y se dora rápidamente, significa que el aceite está listo para freír el huevo.
- Romper el huevo en una taza: Esto permite controlar que no caigan cáscaras, evita salpicaduras y facilita ver que la yema esté intacta.
- Incorporar el huevo con cuidado: Verter el huevo lentamente en el aceite caliente, procurando que la yema quede centrada y sin romperse.
- Formar la puntilla crocante: Con una cuchara, rociar un poco de aceite caliente sobre los bordes de la clara. Esto logra la clásica “puntilla” dorada y crocante, sin que la yema se endurezca.
- Cocción pareja: Dejar cocinar hasta que la clara esté completamente firme y los bordes dorados a gusto, asegurando un huevo frito uniforme y delicioso.
- Servir inmediatamente: Retirar con cuidado y colocar en un plato, listo para disfrutar mientras está caliente, conservando la textura y el sabor óptimos.
Gracias a estos trucos detallados de Martín Berasategui, cualquier persona puede preparar en casa un huevo frito perfecto, con la textura ideal, sabor intenso y presentación digna de los mejores restaurantes, demostrando que un plato tan sencillo puede convertirse en una verdadera delicia cuando se cuidan los detalles.
