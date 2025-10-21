El truco para cocinar pescado y que quede riquísimo
Conocé los detalles del cazón en adobo y descubrí cómo esta tradicional técnica andaluza de marinado transforma el sabor y la textura de distintos pescados.
Un truco casero muy popular en la gastronomía del sur de España es la preparación del cazón en adobo, un plato emblemático que combina sabor, textura y tradición. Esta receta consiste en marinar el pescado en una mezcla de especias y vinagre, lo que realza su gusto y le da un toque inconfundible.
Luego se fríe hasta lograr una capa crujiente por fuera y una carne tierna por dentro, creando un equilibrio perfecto entre lo crocante y lo suave.
El reconocido chef Ángel León, apodado el “chef del mar”, sugiere no superar las dos horas de maceración para evitar que el sabor se vuelva demasiado intenso y que el pescado “repita”. Este consejo demuestra que, más allá del secreto del adobo, la verdadera maestría está en mantener la frescura y el equilibrio del plato.
El truco del chef para el pescado
El marinado, o adobo, es una técnica tradicional que realza el sabor y la textura de los pescados gracias a la combinación de aceite, vinagre y hierbas aromáticas.
Aunque el cazón en adobo es el más conocido, también se puede aplicar a pescados como la corvina, el rape o incluso a sepia y calamares. Paso a paso para preparar un buen marinado:
- Preparar los ingredientes: en un bol mezclá aceite de oliva, vinagre de vino blanco, ajo picado, pimentón, orégano, comino y pimienta negra.
- Cortar el pescado: elegí un pescado fresco y cortalo en trozos medianos, retirando el exceso de humedad con papel absorbente.
- Marinar: colocá los trozos en la mezcla y dejalos reposar entre 45 minutos y 2 horas en la heladera.
- Escurrir y freír: sacá el pescado del adobo, pasalo por harina y freílo en aceite caliente hasta que esté dorado y crujiente por fuera, tierno por dentro.
- Servir: acompañá con rodajas de limón o una guarnición fresca.
El chef Dani García recomienda cuidar los tiempos de maceración para no alterar la textura, mientras que otros cocineros, como Karlos Arguiñano o Jordi Cruz, destacan que el verdadero truco casero está en respetar los puntos de cocción y el sabor natural del producto.
