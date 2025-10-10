MinutoUno

El truco definitivo para aplicar contorno de ojos con corrector

Lifestyle

Los parches para ojeras se volvieron tendencia gracias a su efecto inmediato, hidratante y antiedad, convirtiéndose en el aliado perfecto para reducir bolsas y signos de fatiga.

El truco casero definitivo para aplicar contorno de ojos con corrector

El truco casero definitivo para aplicar contorno de ojos con corrector

Un truco casero para que tu mirada luzca descansada es combinar el contorno de ojos con un corrector de manera estratégica y uniforme, aplicándolo con suaves toques que eviten marcar líneas de expresión. Si estás en esos días repleto de trabajo, lo ideal es este consejo.

Las ojeras y bolsas bajo los ojos suelen ser difíciles de disimular, pero con la técnica correcta se pueden atenuar y lograr un efecto luminoso al instante, dando un aspecto más fresco y descansado.

Además, aplicar un buen contorno ayuda a hidratar, proteger y preparar la piel antes del maquillaje, potenciando los resultados y prolongando la duración del corrector durante todo el día. Este sencillo hábito se volvió indispensable en rutinas de skincare para quienes buscan una mirada revitalizada, saludable y con un acabado natural, sin complicaciones ni productos excesivos.

El truco definitivo para acabar con ojeras y bolsas

Los parches para ojeras se consolidaron como el aliado ideal para reducir bolsas y signos de cansancio de manera rápida y efectiva. Además de hidratar profundamente, aportan un efecto “spa en casa” que refresca la mirada en minutos. Su eficacia se potencia con ingredientes como ácido hialurónico, colágeno y extractos naturales. Para aprovecharlos al máximo, podés seguir este paso a paso:

  • Limpiar la zona: Lavá bien la piel alrededor de los ojos para eliminar restos de maquillaje o impurezas.
  • Colocar los parches: Despegá y aplicá los parches sobre la zona de las ojeras, ajustándolos suavemente.
  • Dejar actuar: Esperá entre 20 y 30 minutos para que los activos hidraten y reduzcan la hinchazón.
  • Retirar y masajear: Quitá los parches y realizá un suave masaje con la yema de los dedos para mejorar la absorción del producto.
  • Complementar con hábitos saludables: Dormir bien, hidratarse y mantener la piel limpia potencia el efecto.
ojeras cansancio.jpg

Los parches vienen en distintas variantes: dorados energizantes, rosas hidratantes y azules que aportan luminosidad, todos a precio accesible y fáciles de incorporar en cualquier rutina de skincare. Además de mejorar la apariencia de la mirada, usar estos parches es un momento de autocuidado, ideal para reducir el estrés diario y mantener una piel más fresca y descansada.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas