El truco de maquillaje japonés que rejuvenece la piel al instante

El truco casero de los cinco triángulos se convirtió en el aliado perfecto para quienes quieren combatir la flacidez y las arrugas de manera rápida y sin procedimientos invasivos. Esta técnica japonesa, popularizada por la maquilladora española María Sánchez, permite rejuvenecer el rostro al instante, iluminando los rasgos y levantando la mirada con solo un corrector y unos minutos frente al espejo.