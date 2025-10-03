 El truco infalible para relajar la mente antes de dormir

La especialista aclara que no se trata de una solución mágica, pero sí de un apoyo natural que, sumado a una rutina nocturna tranquila, puede mejorar significativamente la calidad del sueño.

Las propiedades de estas infusiones cuentan con respaldo científico. La lavanda ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, generando un efecto calmante tanto en casa como en entornos clínicos. La manzanilla contiene apigenina, un compuesto que actúa sobre los receptores cerebrales y facilita la inducción del sueño, al mismo tiempo que disminuye la ansiedad.

La melisa, también llamada toronjil, aporta un aroma fresco y cítrico, y se utiliza tradicionalmente para aliviar la tensión, calmar los nervios y mejorar la digestión, favoreciendo así un mejor descanso nocturno. En conjunto, estas tres hierbas se presentan como un truco casero cada vez más elegido para combatir el insomnio de manera natural.