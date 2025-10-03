El truco infalible para relajar la mente antes de dormir
Una combinación de manzanilla, lavanda y melisa es la opción natural que sugiere una especialista para mejorar el sueño y aliviar el insomnio.
Un truco casero que gana cada vez más popularidad está pensado para enfrentar el insomnio, un problema que se volvió frecuente en la vida cotidiana. La combinación de estrés acumulado, ansiedad y ciertos hábitos poco saludables, ver series hasta tarde o tomar café por la tarde, complica la posibilidad de tener un sueño profundo y reparador.
Frente a esta situación, las infusiones relajantes se consolidan como una alternativa natural muy valorada por quienes buscan mejorar la calidad del descanso nocturno, ayudando a relajar cuerpo y mente sin necesidad de recurrir a fármacos.
La técnica de la respiración profunda
La licenciada Lorea Agirre, especialista en nutrición funcional y neurociencia, comparte uno de sus remedios naturales favoritos para quienes sufren de insomnio o se despiertan durante la noche. Esta combinación de manzanilla, lavanda y melisa ayuda a relajar el sistema nervioso, calmar la mente y preparar el cuerpo para un verdadero descanso nocturno. Cómo preparar la infusión relajante paso a paso:
- Colocar una cucharadita de manzanilla en una taza con agua caliente.
- Agregar una cucharadita de lavanda.
- Incorporar una cucharadita de melisa.
- Tapar la taza y dejar reposar durante 10 minutos.
- Beber la infusión relajante antes de irse a dormir.
La especialista aclara que no se trata de una solución mágica, pero sí de un apoyo natural que, sumado a una rutina nocturna tranquila, puede mejorar significativamente la calidad del sueño.
Las propiedades de estas infusiones cuentan con respaldo científico. La lavanda ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, generando un efecto calmante tanto en casa como en entornos clínicos. La manzanilla contiene apigenina, un compuesto que actúa sobre los receptores cerebrales y facilita la inducción del sueño, al mismo tiempo que disminuye la ansiedad.
La melisa, también llamada toronjil, aporta un aroma fresco y cítrico, y se utiliza tradicionalmente para aliviar la tensión, calmar los nervios y mejorar la digestión, favoreciendo así un mejor descanso nocturno. En conjunto, estas tres hierbas se presentan como un truco casero cada vez más elegido para combatir el insomnio de manera natural.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario