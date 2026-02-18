El truco para dorar la cebolla rápidamente y que quede buenísima
Con este truco casero, la cebolla se dora en menos de 10 minutos. Una pizca de bicarbonato acelera el color y potencia el sabor sin usar técnicas.
Este truco casero permite dorar la cebolla en mucho menos tiempo y con un sabor más intenso, sin recurrir a técnicas complicadas. Así, lo que normalmente puede llevar media hora se logra en unos 10 minutos, con una cebolla dorada y caramelizada ideal para salsas, guisos, rellenos o bases de innumerables platos.
La clave está en sumar una pizca mínima de bicarbonato de sodio durante la cocción, un recurso que modifica el pH de la cebolla y acelera la reacción de Maillard, responsable del color tostado y los aromas característicos.
Cómo hacer para dorar la cebolla
- Elegir y cortar la cebolla: Usar cebollas firmes y frescas. Cortarlas en pluma fina o cubos parejos para que la cocción sea uniforme y el dorado se desarrolle de manera pareja.
- Precalentar la sartén correctamente: Colocar una sartén amplia a fuego medio con un chorrito de aceite o una nuez de manteca. El recipiente debe estar caliente antes de incorporar la cebolla, para evitar que largue demasiada agua.
- Saltear hasta transparentar: Agregar la cebolla y mezclar. Cocinar unos minutos hasta que pierda rigidez y se vuelva translúcida. Este paso inicia la liberación de azúcares naturales que luego permitirán el caramelizado.
- Aplicar el truco casero: Espolvorear apenas una pizca de bicarbonato de sodio (muy poca cantidad) de forma pareja. Este gesto eleva el pH y acelera el dorado de la cebolla. Mezclar bien para distribuirlo.
- Cocinar y controlar el color: Continuar la cocción a fuego medio, removiendo cada tanto. En pocos minutos aparecerá el tono marrón dorado y un aroma más profundo. Si se busca más intensidad, prolongar apenas la cocción sin subir el fuego.
- Retirar en el punto justo: Sacar cuando la cebolla dorada tenga color tostado y sabor dulce. Evitar excederse con el bicarbonato, ya que demasiado puede ablandar de más la textura y volverla pastosa.
Este truco casero para dorar cebolla optimiza tiempo y resultados en la cocina diaria. Bien dosificado, permite lograr cebolla caramelizada rápida, sabrosa y con buena consistencia para cualquier preparación.
