El truco casero de las dos cucharas para determinar si la heladera funciona correctamente
El truco de las dos cucharas en la heladera se volvió viral porque permite detectar fallas ocultas del electrodoméstico y anticipar cortes de frío.
Colocar dos cucharas en la heladera es un truco casero muy popular que muchas personas usan para evaluar de forma rápida si el electrodoméstico se enfría de manera correcta. Al ser de metal, las cucharas reaccionan enseguida al frío y permiten comparar la temperatura en distintos sectores sin necesidad de herramientas especiales.
Si bien no reemplaza a un termómetro, este método funciona como una señal orientativa para detectar posibles fallas o desbalances en el enfriamiento, de manera simple y práctica.
El truco casero de las dos cucharas
Colocar dos cucharas en la heladera es un truco casero sencillo y práctico para detectar si tu heladera enfría correctamente o si hay diferencias de temperatura entre distintos sectores. Al ser metálicas, las cucharas reaccionan rápido al frío y permiten comparar la eficiencia del equipo sin necesidad de termómetros sofisticados.
Este método no reemplaza instrumentos profesionales, pero sirve como orientación rápida para identificar posibles fallas o zonas más cálidas que podrían afectar la conservación de alimentos. Este es el paso a paso del truco casero:
- Seleccioná dos cucharas metálicas del mismo tamaño para asegurar que la comparación sea uniforme.
- Colocá una cuchara en la puerta y la otra en la parte trasera del refrigerador o en un estante central.
- Dejá actuar por al menos 30 minutos, tiempo suficiente para que las cucharas se enfríen y reflejen la temperatura del compartimento.
- Tocá o sentí la temperatura de cada cuchara. Si hay diferencia notable, puede indicar que alguna zona no se enfría correctamente.
- Verificá el sellado de la puerta: si la cuchara de la puerta se siente más tibia, puede haber pérdida de frío por un cierre deficiente.
- Repetí el truco en otros estantes para identificar posibles áreas con menor eficiencia o circulación de aire irregular.
- Complementá con un termómetro digital si querés mediciones precisas o si necesitás asegurar la conservación de alimentos sensibles.
Este truco casero permite detectar problemas visibles en la heladera y anticipar fallas, ayudando a mantener los alimentos frescos y a prolongar la vida útil del electrodoméstico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario