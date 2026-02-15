El truco casero para evitar que se mojen las zapatillas
Quedaron expuestos dos trucos caseros infalibles para impermeabilizar calzado de cualquier material y evitar que el agua arruine zapatillas en días de lluvia.
Proteger el calzado de la lluvia y la humedad suele ser un dolor de cabeza, pero un truco casero que se volvió viral promete resolver cómo impermeabilizar los zapatos sin gastar de más. En ese contexto, se difundieron dos soluciones simples que ayudan a cuidar zapatillas, botas y zapatos frente al agua.
Aunque la industria del calzado desarrolla modelos más resistentes, no todos están preparados para el clima húmedo. Cuando no son impermeables, el cuero o la tela pueden agrietarse y abrirse, sobre todo en productos de menor calidad, lo que acorta su vida útil.
Aplicar métodos para impermeabilizar los zapatos, botas o zapatillas que no repelen el agua aparece como la opción más práctica. El consejo resulta clave en zonas lluviosas, ya que evita llegar con los pies mojados y prolonga el uso del calzado, protegiéndolo de la humedad y el frío.
El paso a paso para volver impermeables las zapatillas
Existen dos variantes de truco casero muy efectivas para impermeabilizar las zapatillas y cualquier otro calzado que no sea resistente al agua. Se trata de métodos económicos, fáciles de aplicar en casa y pensados para crear una barrera contra la humedad y la lluvia sin dañar los materiales.
Por un lado, impermeabilizar con cera de vela: Este método consiste en generar una capa protectora sobre la superficie del calzado usando cera y calor, logrando que el agua resbale y no penetre.
- Frotar una vela blanca sobre toda la parte externa de las zapatillas o zapatos.
- Cubrir de manera pareja cada zona, incluyendo costuras y pliegues.
- Aplicar calor con un secador de pelo para derretir la cera y sellar la superficie.
- Repetir el procedimiento en la suela para evitar filtraciones de agua.
Por otro, usar limpiador de muebles y betún: La segunda opción del truco casero combina productos de uso cotidiano para lograr un efecto impermeable rápido y duradero en el calzado.
- Limpiar bien las zapatillas o zapatos para retirar suciedad y polvo.
- Rociar limpiador de muebles en spray sobre toda la superficie, incluida la suela.
- Dejar secar unos minutos hasta que el producto se absorba.
- Aplicar una capa de betún del color del calzado en toda la parte externa.
- Cepillar hasta sacar brillo y repetir el proceso tres veces para reforzar la protección.
