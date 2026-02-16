El truco casero que te ayudará a combatir el insomnio en simples pasos
Infaltable en la cocina, esta planta aromática suma interés como opción natural para mejorar el sueño y favorecer el descanso.
El truco casero con laurel se posiciona como una alternativa natural cada vez más utilizada para combatir el insomnio y mejorar la calidad del descanso de forma progresiva. Esta planta aromática, conocida en la cocina, también aporta compuestos antioxidantes y relajantes que en aromaterapia ayudan a disminuir el estrés, calmar la mente y generar un entorno más propicio para dormir.
Aunque el insomnio debe evaluarse con profesionales de la salud, incorporar hábitos nocturnos con laurel puede acompañar los tratamientos y favorecer una rutina de sueño más estable.
El paso a paso para combatir el insomnio
- Acondicionar el dormitorio para el descanso profundo. Ventilar el ambiente durante el día y, al anochecer, mantener iluminación cálida y tenue, temperatura confortable (entre 18 °C y 22 °C) y ausencia de ruidos o pantallas brillantes. Un entorno estable potencia el efecto del laurel.
- Difusión aromática previa al sueño. Colocar de 3 a 5 gotas de aceite esencial de laurel en un difusor con agua y activarlo entre 20 y 30 minutos antes de acostarse. El aroma herbal favorece la relajación mental y genera una asociación olfativa con el momento de dormir.
- Aplicación tópica relajante. Diluir 1 o 2 gotas de aceite esencial de laurel en una cucharada de aceite base (almendras, coco o neutro) o crema corporal. Masajear lentamente sienes, nuca, cuello, hombros y muñecas con movimientos circulares, enfocándose en liberar tensión muscular acumulada.
- Baño tibio antiestrés con laurel. Añadir de 4 a 6 gotas de aceite esencial de laurel al agua tibia de la bañera (no caliente) y permanecer entre 10 y 15 minutos. El vapor aromático actúa por inhalación y contacto cutáneo, ayudando a relajar cuerpo y mente antes de acostarse.
- Ritual nocturno constante. Repetir el truco casero todas las noches en el mismo horario, ya que la regularidad refuerza la señal biológica de descanso. El cerebro asocia el aroma del laurel con el inicio del sueño, facilitando la conciliación con el tiempo.
- Complementar con hábitos de higiene del sueño. Evitar cafeína y pantallas al menos una hora antes de dormir, cenar liviano y mantener horarios regulares. El laurel potencia sus efectos cuando se integra a una rutina saludable completa.
