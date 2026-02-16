 El truco casero que te ayudará a combatir el insomnio en simples pasos

El truco casero con laurel se posiciona como una alternativa natural cada vez más utilizada para combatir el insomnio y mejorar la calidad del descanso de forma progresiva. Esta planta aromática, conocida en la cocina, también aporta compuestos antioxidantes y relajantes que en aromaterapia ayudan a disminuir el estrés, calmar la mente y generar un entorno más propicio para dormir.