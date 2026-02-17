Ni sal ni tinturas: el truco casero y natural para aclarar y nutrir el pelo en casa

El truco casero para nutrir el pelo es ideal para quienes quieren mantenerlo brillante, saludable y con reflejos naturales sin recurrir a tinturas. Para conseguirlo, es clave saber qué productos naturales usar y cuáles evitar, ya que ingredientes como el limón o la sal pueden resecar, debilitar la fibra capilar y dañar el cabello, sobre todo con exposición al sol.