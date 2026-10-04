El truco de la bola de papel de aluminio en el lavarropas: por qué se volvió viral

Cómo actúa contra la electricidad estática de las prendas al lavar

La explicación detrás del truco se relaciona con la capacidad conductora del aluminio. Quienes recomiendan utilizarlo sostienen que una bola compacta dentro del tambor puede ayudar a disipar parte de las cargas eléctricas que se generan por el roce entre las prendas.

La electricidad estática aparece cuando determinados materiales intercambian cargas al entrar en contacto y separarse repetidamente. En la ropa, este efecto puede ser más frecuente cuando existe una gran cantidad de fibras sintéticas dentro de una misma carga.

En estos casos, colocar una bola de aluminio busca disminuir esa acumulación y conseguir que, una vez finalizado el ciclo, las prendas resulten más fáciles de separar y atraigan menos pelusas.

De todos modos, el resultado no depende únicamente de incorporar aluminio al tambor. Existen diferentes factores que pueden influir en la cantidad de estática que acumula la ropa, como el tipo de tejido, la humedad ambiental, la temperatura utilizada y las características del ciclo de secado.

Por este motivo, una persona puede notar diferencias en determinado lavado y obtener resultados menos evidentes en otro. El truco tampoco debe considerarse un reemplazo directo de los productos específicamente formulados para tratar este problema cuando la electricidad estática es persistente.

Otro punto que contribuyó a su popularidad es que la misma bola puede reutilizarse durante varios lavados. No sería necesario preparar una nueva para cada ciclo mientras mantenga una estructura compacta y no presente daños.

La recomendación es reemplazarla cuando pierda su forma, quede demasiado aplastada, presente roturas o comience a desprender pequeños fragmentos. Si el aluminio empieza a deshacerse, no conviene continuar utilizándolo dentro del electrodoméstico.

Así, el truco de la bola de papel de aluminio se presenta como una alternativa casera para intentar reducir la electricidad estática, especialmente en cargas con una mayor presencia de tejidos sintéticos. Su sencillez y bajo costo explican buena parte de su viralización, aunque su eficacia no está ampliamente respaldada por evidencia científica y puede variar según cada lavado.