La razón por la que no conviene usar papel de aluminio en la heladera para guardar comida
Algunas comidas pueden favorecer la transferencia de pequeñas cantidades del metal hacia los alimentos, especialmente cuando existe un contacto prolongado.
Guardar un plato en la heladera y cubrirlo rápidamente con papel de aluminio es una práctica habitual en muchas cocinas. Su facilidad para adaptarse a recipientes y envolver alimentos hizo que durante décadas se utilizara tanto para conservar como para cocinar diferentes preparaciones.
Sin embargo, distintas investigaciones analizaron qué ocurre cuando el aluminio permanece en contacto directo con determinados alimentos. La evidencia citada por la nota de referencia indica que la lámina no es completamente inerte y que, bajo ciertas condiciones, puede liberar pequeñas cantidades del metal hacia la comida.
Esto no significa que utilizar papel de aluminio ocasionalmente genere un riesgo inmediato. El organismo puede eliminar cantidades reducidas de aluminio, pero los especialistas ponen el foco en evitar una exposición innecesaria y acumulativa, particularmente cuando el material se utiliza durante períodos prolongados o entra en contacto con ciertas preparaciones.
La composición de la comida es uno de los factores más importantes. Los alimentos ácidos o con una concentración elevada de sal pueden favorecer la transferencia del aluminio, por lo que no todas las sobras deberían conservarse de la misma manera.
Entre las preparaciones con las que conviene tener mayores precauciones aparecen las pastas con salsa de tomate, las carnes marinadas y las ensaladas con ingredientes cítricos. En esos casos, utilizar un recipiente hermético puede ser una alternativa más adecuada para guardarlas durante varios días.
Factores químicos que aceleran la transferencia y deterioro de la lámina
La posibilidad de que pequeñas cantidades de aluminio pasen hacia los alimentos depende de diferentes variables. Una de las principales es el nivel de acidez de la preparación, ya que un pH bajo puede acelerar la interacción entre la comida y la superficie metálica.
La concentración de sal también tiene incidencia. Según la investigación citada en la información de referencia, realizada sobre piezas de carne y pescado envueltas en aluminio, tanto la acidez como la presencia de sal pueden incrementar la migración del metal.
El calor representa otro factor a considerar. Cuando el papel de aluminio es sometido a temperaturas elevadas durante la cocción, la transferencia puede aumentar y la propia estructura de la lámina puede sufrir alteraciones microscópicas.
Por esta razón, no es igual utilizarlo para cubrir temporalmente una preparación que mantener durante varios días un alimento ácido o salado completamente envuelto y en contacto directo con el material.
Las comidas secas presentan un escenario diferente. Productos como pan, arroz o determinadas verduras tienen condiciones distintas a las de una salsa de tomate, una preparación cítrica o una carne marinada, por lo que la interacción con la lámina puede ser menor.
Para almacenar sobras durante períodos más prolongados, una de las alternativas mencionadas es recurrir a recipientes herméticos de vidrio o bolsas aptas para conservar alimentos. Además de reducir el contacto con el metal, algunos recipientes permiten recalentar la comida con mayor comodidad cuando son aptos para ese uso.
Esto tampoco implica que sea necesario eliminar por completo el papel de aluminio de la cocina. Puede continuar utilizándose para cubrir alimentos durante períodos breves o realizar traslados, evitando especialmente el contacto prolongado con preparaciones muy ácidas o saladas.
La clave está, entonces, en prestar atención al alimento que se busca conservar y al tiempo durante el que permanecerá guardado. Para las sobras que pasarán varios días en la heladera, elegir un recipiente hermético y adecuado para alimentos puede resultar una opción más conveniente que envolverlas directamente con papel de aluminio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario