El truco con papel de aluminio en las ventanas: por qué es una solución de emergencia

Cómo ayuda la lámina de aluminio a rebotar la radiación solar

El funcionamiento del truco está relacionado con la capacidad reflectante del aluminio. Según la información recogida por la fuente, este material puede reflejar entre el 95% y el 98% de la radiación solar en determinadas condiciones.

Al colocar la superficie reflectante frente al sol, parte de esa radiación es devuelta hacia el exterior en lugar de atravesar el vidrio y contribuir al calentamiento de los ambientes.

La clave, por lo tanto, está en interceptar los rayos solares antes de que calienten el interior. Es un principio similar al que utilizan otras soluciones de protección solar instaladas en el exterior de las viviendas.

Sin embargo, Parasie señala que el papel de aluminio debe entenderse como una respuesta puntual frente a una situación de calor extremo y no como un reemplazo permanente de soluciones arquitectónicas diseñadas específicamente para controlar la temperatura.

También existen algunos inconvenientes. Además del posible daño al vidrio cuando se coloca incorrectamente, cubrir completamente una ventana impide el ingreso de luz natural y el material puede deteriorarse con rapidez porque no fue diseñado para permanecer expuesto durante largos períodos a la intemperie.

Por eso, en caso de recurrir al truco, el arquitecto recomienda colocar la lámina sobre la cara exterior del cristal, de manera que funcione como una barrera reflectante antes de que la radiación llegue al vidrio.

Para una solución más duradera, la fuente menciona alternativas como doble acristalamiento con control solar, persianas exteriores, cortinas térmicas o cortasoles. Estas opciones buscan reducir el ingreso de radiación sin depender de una lámina improvisada.

Así, el papel de aluminio puede resultar útil ante una emergencia puntual por altas temperaturas, pero su efectividad depende de una correcta colocación. La principal precaución es evitar instalarlo en la cara interna de la ventana y no considerarlo una solución permanente para climatizar la vivienda.