Beneficios para jubilados de ANSES: supermercados que ofrecen rebajas en compras de octubre
Los jubilados y pensionados de ANSES pueden aprovechar durante octubre descuentos en diferentes cadenas de supermercados y combinarlos, en determinados casos, con promociones bancarias.
Los gastos cotidianos representan una parte importante del presupuesto mensual y los descuentos en supermercados aparecen como una alternativa para reducir el costo de las compras de alimentos, artículos de limpieza y otros productos esenciales.
Los jubilados y pensionados de ANSES cuentan con beneficios en diferentes comercios adheridos. Una de las principales ventajas es que no necesitan realizar una inscripción adicional para acceder a las promociones: el mecanismo se encuentra asociado al medio de pago utilizado para cobrar sus haberes.
En términos generales, para acceder es necesario pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se percibe la prestación. Dependiendo de la promoción, el ahorro puede aplicarse directamente en la caja o acreditarse posteriormente mediante un reintegro.
Además, algunas entidades financieras ofrecen sus propios descuentos, por lo que en determinadas circunstancias es posible combinar los beneficios para jubilados con promociones bancarias y conseguir un ahorro mayor.
Qué supermercados tienen descuentos para jubilados
Las promociones cambian según cada cadena y pueden estar disponibles únicamente durante determinados días de la semana.
Entre las opciones informadas se encuentra Chango Más, con un 10% de descuento todos los días. Por su parte, Disco, Jumbo y Vea contemplan un ahorro del 10% los lunes, martes, miércoles y jueves.
Coto también dispone de un beneficio del 10% de lunes a jueves, mientras que en Carrefour se aplica los lunes, martes y miércoles.
En La Anónima y Almacor, la rebaja del 10% está disponible los lunes y martes. Supermercados Día, en tanto, cuenta con un 10% de reintegro los lunes.
Existen cadenas donde el porcentaje informado es superior. Toledo ofrece un 15% los jueves, mientras que Josimar contempla un descuento del 15% los martes.
Las condiciones pueden diferir entre supermercados y promociones, por lo que antes de realizar una compra conviene verificar días habilitados, productos alcanzados, sucursales participantes y eventuales topes de reintegro.
Cómo sumar los beneficios de los bancos
A las rebajas disponibles en supermercados pueden agregarse las promociones particulares de algunas entidades financieras. Esta combinación puede ampliar el ahorro mensual, aunque los topes y medios de pago habilitados dependen de cada banco.
Entre los beneficios informados aparece el de Banco Nación, cuyos clientes pueden obtener un 5% adicional en determinadas cadenas al pagar mediante BNA+ MODO con las tarjetas habilitadas.
En este caso, el beneficio contempla un tope de $5.000 por semana y de $20.000 mensuales, de acuerdo con las condiciones difundidas.
La posibilidad de combinar promociones hace especialmente importante revisar las condiciones antes de pagar. No todos los descuentos necesariamente son acumulables y cada entidad puede establecer requisitos diferentes para acceder al reintegro.
También resulta conveniente verificar si la promoción exige utilizar una tarjeta de débito específica, una billetera virtual o efectuar el pago mediante QR.
Beneficios de hasta el 25% y promociones especiales
Algunas entidades financieras ofrecen porcentajes superiores a los descuentos básicos disponibles en supermercados.
Entre ellas se encuentra Banco Galicia, con promociones que pueden alcanzar un 25% de ahorro y contemplar hasta tres cuotas sin interés. Según las condiciones informadas, el tope mensual es de $20.000 para supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas.
Por su parte, Banco Supervielle ofrece los martes un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más mediante tarjeta de débito o pagos con QR, además de contar con promociones específicas para otros rubros.
De esta manera, antes de organizar las compras de octubre resulta útil comparar qué día ofrece beneficios cada supermercado y qué promociones tiene disponible el banco con el que se cobran los haberes.
Los porcentajes, topes y establecimientos adheridos pueden modificarse, por lo que la recomendación es consultar las condiciones vigentes antes de realizar la operación. Así, los jubilados pueden identificar qué combinación de descuentos les permite obtener un mayor ahorro en sus compras habituales.
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