El uso del ácido salicílico para tener una piel perfecta

Un truco casero muy efectivo para el cuidado de la piel es el uso del ácido salicílico, famoso por combatir el acné en la adolescencia pero con beneficios que van mucho más allá. En la piel madura, sobre todo después de los 50, este beta hidroxiácido ayuda a renovar en profundidad, disimular imperfecciones y devolver la luminosidad que se pierde con los años.