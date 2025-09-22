El truco para una piel luminosa y natural: el paso a paso
Un truco casero fácil y efectivo para lograr una piel radiante mientras mantenés intacta la frescura y el acabado natural del maquillaje.
La clave está en preparar correctamente el rostro y elegir productos que resalten el brillo natural. En un reciente desfile de IQ Collection, la firma de Inés Domecq compartió secretos de belleza fáciles de aplicar. Con un truco casero, es posible sumar luminosidad a la rutina diaria y lograr un cutis fresco, saludable y lleno de vitalidad.
El deseo de lucir una piel radiante se convirtió en una tendencia fuerte dentro del universo beauty. Conseguir ese efecto glow ya no es un desafío imposible, sino un resultado que puede lograrse con constancia y algunos cuidados simples.
El truco para aplicar la base de maquillaje y tener una piel natural
“Una piel bien tratada es la mejor garantía de un acabado radiante”, señaló Paula Marcos, Global Pro Makeup Artist de Estée Lauder, al remarcar la importancia de la hidratación antes de aplicar la base. Durante el backstage, se utilizó el reconocido Advanced Night Repair para aportar suavidad y luminosidad, logrando que el maquillaje se fijara de forma natural y duradera.
Para obtener resultados similares en casa, es clave tomarse un momento para masajear un sérum hidratante y aplicar un contorno de ojos que brinde firmeza. Ese ritual previo ayuda a que los productos se fusionen mejor y realcen el aspecto saludable de la piel.
Al momento de colocar la base, la premisa es buscar equilibrio. Fórmulas como Double Wear Stay-in-Place ofrecen cobertura confortable y de larga duración, evitando un acabado recargado con el correr de las horas. La aplicación en pequeñas dosis, desde el centro hacia los costados con brocha o esponja húmeda, asegura uniformidad. Un truco adicional consiste en sumar una gota de sérum a la base para potenciar la frescura y obtener un efecto más ligero.
Para destacar facciones, un corrector aplicado en puntos estratégicos ilumina y aporta definición. En el toque final, combinar la luminosidad natural de la base con un gloss discreto otorga jugosidad sin saturar el look.
La clave para que el glow se mantenga intacto está en elegir fórmulas resistentes, que soporten el paso de las horas sin necesidad de constantes retoques. De esta manera, se logra un maquillaje fresco, radiante y duradero, similar al de una pasarela, pero totalmente adaptable a la rutina diaria. Con simples pasos y productos adecuados, cualquier persona puede alcanzar un acabado profesional que resalte la belleza natural de su piel.
