El truco para una piel luminosa y natural: el paso a paso

mujer piel.jpg

Para destacar facciones, un corrector aplicado en puntos estratégicos ilumina y aporta definición. En el toque final, combinar la luminosidad natural de la base con un gloss discreto otorga jugosidad sin saturar el look.

La clave para que el glow se mantenga intacto está en elegir fórmulas resistentes, que soporten el paso de las horas sin necesidad de constantes retoques. De esta manera, se logra un maquillaje fresco, radiante y duradero, similar al de una pasarela, pero totalmente adaptable a la rutina diaria. Con simples pasos y productos adecuados, cualquier persona puede alcanzar un acabado profesional que resalte la belleza natural de su piel.