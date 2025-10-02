Cómo es el sencillo truco para tragar pastillas

El método de la inclinación hacia adelante

Inclinar ligeramente el cuerpo hacia adelante o hacia atrás según la forma y tamaño del comprimido ayuda a que la pastilla baje con mayor facilidad. Este ajuste, combinado con la hidratación adecuada y respiraciones profundas, hace que el acto de tragar sea más cómodo y seguro.

Adoptar estas técnicas simples mejora la adherencia a cualquier tratamiento y protege la salud a largo plazo, evitando molestias y posibles irritaciones en el esófago.