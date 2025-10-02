Cómo es el sencillo truco para tragar pastillas
Un especialista en salud reveló una de las maneras más fáciles y efectivas de tragar pastillas sin complicaciones. En esta nota te revelamos el truco casero.
Un truco casero puede facilitar tomar comprimidos, una acción que para muchas personas genera nervios y rechazo. Surgen miedos a atragantarse, dudas por el tamaño de la pastilla o molestias por la boca seca. Por eso, conocer técnicas para tragar pastillas sin incomodidad es clave para cumplir correctamente con cualquier tratamiento y cuidar la salud a largo plazo.
El truco para tomar las pastillas sin complicaciones
Un truco casero recomendado por el farmacéutico Guillermo Martín consiste en evitar colocar la pastilla directamente en la boca. Lo ideal es poner el comprimido en un pequeño vaso con agua para que pase desapercibido y facilite la deglución. Este truco casero ayuda a que el medicamento deslice mejor por la garganta y reduce la fricción con la lengua.
Mantener un buen estado de hidratación protege el esófago y previene irritaciones, mientras que consultar con un profesional permite elegir presentaciones más cómodas como jarabes o sobres solubles, especialmente para personas con dificultades crónicas o problemas de coordinación. Paso a paso para el truco casero de la botella:
- Preparar un vaso con agua y colocar la pastilla dentro.
- Tomar el líquido con la pastilla y tragar de manera natural.
- Para el método de la botella, sellar los labios alrededor de la botella y succionar mientras se traga, permitiendo que la pastilla deslice más fácilmente.
- Ajustar la inclinación del cuerpo hacia adelante o hacia atrás según el tamaño y forma de la pastilla para alinear la garganta y minimizar la incomodidad.
- Hacer una breve pausa y respirar profundo antes de ingerir para relajar la musculatura.
El método de la inclinación hacia adelante
Inclinar ligeramente el cuerpo hacia adelante o hacia atrás según la forma y tamaño del comprimido ayuda a que la pastilla baje con mayor facilidad. Este ajuste, combinado con la hidratación adecuada y respiraciones profundas, hace que el acto de tragar sea más cómodo y seguro.
Adoptar estas técnicas simples mejora la adherencia a cualquier tratamiento y protege la salud a largo plazo, evitando molestias y posibles irritaciones en el esófago.
