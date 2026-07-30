El truco con papel de aluminio que mejora el lavado en el lavarropas: paso a paso

Cómo aplicar este truco correctamente

Aplicar este truco casero es muy sencillo. Solo hay que armar dos o tres esferas de papel de aluminio bien prensadas, de un tamaño similar al de un puño, y colocarlas dentro del tambor de la lavadora junto con las prendas antes de poner en marcha el lavado.

Los especialistas en limpieza explican que el papel de aluminio contribuye a reducir la electricidad estática que se genera durante el ciclo. Gracias a ello, disminuye la cantidad de pelusas, fibras y pelos que suelen quedar adheridos a la ropa una vez finalizado el lavado.

Este truco casero ofrece una solución muy útil para quienes conviven con perros o gatos, ya que el pelo de las mascotas suele adherirse con facilidad a telas como el algodón, la lana y el polar, haciendo más difícil dejar las prendas completamente limpias.