El truco con papel de aluminio que mejora el lavado en el lavarropas: paso a paso
Este truco casero es una solución simple y efectiva para eliminar el pelo de perros y gatos que queda pegado en la ropa y otras telas del hogar.
Aunque el papel de aluminio suele utilizarse casi exclusivamente en la cocina, cada vez más personas lo incorporan como un truco casero para las tareas de limpieza del hogar. Uno de los usos que más llamó la atención consiste en colocarlo dentro de la lavadora mientras se realiza el lavado.
Según especialistas en limpieza, este truco casero puede contribuir a que la ropa quede en mejores condiciones después de cada lavado. Además, resulta especialmente útil en viviendas con perros o gatos, ya que ayuda a reducir la cantidad de pelos que suelen quedar adheridos a las prendas.
Para qué sirven las bolas de papel de aluminio en la lavadora
Para poner en práctica este truco casero, alcanza con hacer entre dos y tres bolas de papel de aluminio bien compactas, de un tamaño aproximado al de un puño. Luego, deben colocarse dentro del tambor de la lavadora, junto con la ropa, antes de iniciar el ciclo de lavado.
De acuerdo con especialistas en limpieza, estas bolas ayudan a disminuir la electricidad estática que se produce durante el lavado. Como consecuencia, las prendas retienen una menor cantidad de pelusas, fibras y pelos que normalmente quedan adheridos al terminar el programa.
Este truco casero es especialmente práctico para los hogares donde hay perros o gatos, ya que el pelo de las mascotas suele pegarse con facilidad a tejidos como el algodón, la lana o la tela polar, dificultando su eliminación.
Cómo aplicar este truco correctamente
Aplicar este truco casero es muy sencillo. Solo hay que armar dos o tres esferas de papel de aluminio bien prensadas, de un tamaño similar al de un puño, y colocarlas dentro del tambor de la lavadora junto con las prendas antes de poner en marcha el lavado.
Los especialistas en limpieza explican que el papel de aluminio contribuye a reducir la electricidad estática que se genera durante el ciclo. Gracias a ello, disminuye la cantidad de pelusas, fibras y pelos que suelen quedar adheridos a la ropa una vez finalizado el lavado.
Este truco casero ofrece una solución muy útil para quienes conviven con perros o gatos, ya que el pelo de las mascotas suele adherirse con facilidad a telas como el algodón, la lana y el polar, haciendo más difícil dejar las prendas completamente limpias.
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