Por qué se recomienda llevar ramitas de romero envueltas en papel de aluminio

Por qué el papel aluminio ayuda a conservar el aroma del romero

El papel de aluminio limita la exposición del romero al ambiente, ayudando a reducir la pérdida de humedad y la volatilización de los aceites esenciales presentes en sus hojas.

Gracias a esta protección, la planta conserva por más tiempo:

Su aroma intenso y característico.

La frescura de las hojas.

Parte de su humedad natural.

Su buen aspecto durante el almacenamiento.

Es importante aclarar que este método no modifica ni potencia las propiedades del romero, sino que simplemente ayuda a mantenerlas durante más tiempo.

Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar ramitas frescas, secarlas si presentan humedad superficial, envolverlas sin ejercer demasiada presión para evitar que las hojas se rompan y guardarlas en un lugar fresco o en la heladera si no se van a utilizar de inmediato. También es conveniente revisar periódicamente que no se acumule humedad en el interior del envoltorio para evitar que la planta se deteriore.