El truco casero para lavar la ropa y eliminar las manchas de grasa con dos ingredientes que tenés en la cocina
Este novedoso método viralizado en redes se aplica en simples pasos y sin necesidad de acudir a productos químicos abrasivos. Los detalles en la nota.
Las manchas de grasa en la ropa son una de las más difíciles de eliminar y, en muchos casos, terminan arruinando prendas que todavía están en buen estado. Sin embargo, existen diferentes trucos caseros que facilitan esta tarea sin necesidad de recurrir a productos abrasivos.
El método ganó gran repercusión en TikTok, donde numerosos usuarios comenzaron a compartir videos mostrando cómo eliminan manchas de grasa utilizando únicamente hielo y detergente. La facilidad para ponerlo en práctica y los resultados hicieron que el truco se difundiera y acumulara millones de visualizaciones en la plataforma.
Su gran eficacia reside en que el frío ayuda a endurecer la grasa adherida a la tela, lo que permite retirarla sin necesidad de frotar con fuerza y reduce el riesgo de dañar las fibras. Además, es posible complementar el procedimiento con otros ingredientes como sal o bicarbonato de sodio para potenciar el resultado.
El truco casero para eliminar manchas de grasa
El procedimiento comienza colocando uno o varios cubos de hielo sobre la mancha para enfriar la grasa y facilitar su remoción. Luego, con ayuda de una cuchara o un utensilio de borde sin filo, se retiran los restos que quedaron adheridos a la superficie de la tela sin frotar con fuerza.
Después se aplica unas gotas de detergente líquido sobre la zona afectada y se deja actuar durante unos minutos antes de enjuagar con agua tibia o caliente, según lo permita el tejido. Si la mancha no desaparece por completo, el proceso puede repetirse o complementarse con un poco de bicarbonato de sodio.
Este método viralizado en TikTok se puede utilizar en prendas de algodón, lino o jean, mientras que en telas delicadas, como la seda, se recomienda reemplazar el detergente por un shampoo neutro.
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