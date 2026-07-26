El método definitivo para limpiar los trapos de cocina sin usar jabón en polvo
Este truco casero destaca por su alta eficacia, además de utilizar ingredientes que se encuentran en cualquier hogar. Los detalles en la nota.
Mantener los trapos de cocina limpios es una tarea compleja cuando acumulan grasa, restos de comida y olores que no desaparecen con un lavado tradicional. Por este motivo, muchas personas recurren a trucos caseros para recuperar su limpieza y prolongar su vida útil.
En los últimos años, las redes sociales impulsaron numerosos trucos que ofrecen soluciones rápidas y económicas para problemas cotidianos del hogar. Estas recomendaciones se viralizan con facilidad y despiertan el interés de quienes buscan alternativas prácticas utilizando elementos que se encuentran en cualquier hogar y simples pasos.
Cómo limpiar los trapos de cocina sin utilizar productos
Para quitar las manchas de grasa de estos trapos solo hace falta utilizar una barra de jabón blanco. Estos son los pasos a seguir:
- Hervir agua en una olla hasta que alcance el punto de ebullición.
- Incorporar jabón blanco rallado o cortado en pequeños trozos y esperar a que se disuelva por completo.
- Colocar los trapos de cocina dentro de la preparación una vez que el jabón esté integrado.
- Dejar hervir los paños durante unos 10 a 20 minutos, removiéndolos cada cierto tiempo para favorecer la limpieza.
- Retirarlos con cuidado y colocarlos en el lavarropas para completar el lavado.
- Agregar vinagre blanco en el compartimento del suavizante para ayudar a eliminar olores y residuos.
- Dejar secar los trapos al aire libre hasta que estén completamente secos.
Consejos para mantener los trapos de cocina limpios
- Lavarlos con frecuencia: limpiar los trapos después de cada uso con agua caliente, detergente y una pequeña cantidad de lavandina.
- Secarlos por completo: evitar que queden húmedos, ya que la humedad favorece la acumulación de bacterias.
- Cambiarlos con frecuencia: se recomienda reemplazar los trapos de cocina al menos una vez por semana.
- Usar papel de cocina para grasas y aceites: este tipo de residuos puede quedar atrapado en las fibras de los trapos y favorecer la proliferación de microorganismos.
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