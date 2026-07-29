El uso del papel de aluminio que ayuda a espantar las aves del balcón o del hogar

De todos modos, los especialistas advierten que su efectividad tiene límites. Si hay una gran cantidad de palomas en la zona o si ya eligieron ese sitio para anidar, el papel aluminio puede dejar de ser suficiente. En esos casos, recomiendan reforzar la protección con redes, pinches antipalomas o distintas barreras físicas.

A pesar de ello, muchas personas siguen recurriendo a este truco casero como una opción práctica y económica para cuidar balcones, muebles de exterior y macetas, reduciendo la suciedad y los inconvenientes que estas aves suelen generar.