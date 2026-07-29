El uso del papel de aluminio que ayuda a espantar las aves del balcón o del hogar
Con este truco casero económico y fácil de aplicar, podés eliminar una plaga inesperada del hogar sin gastar de más. Descubrí cómo funciona.
Las palomas suelen transformarse en un problema frecuente en balcones, terrazas y ventanas, ya que dejan suciedad con sus excrementos y acostumbran a instalar sus nidos en macetas, barandas y otros espacios de difícil acceso. Frente a esta situación, un truco casero simple, económico y fácil de implementar empezó a viralizarse por su eficacia para ahuyentar a estas aves.
El método consiste en utilizar tiras de papel aluminio, un material que está presente en casi todas las cocinas. De acuerdo con quienes ya probaron este truco casero, su uso permite mantener a las palomas alejadas sin necesidad de aplicar productos químicos ni recurrir a alternativas que puedan resultar perjudiciales para los animales.
Cómo es el paso a paso
La eficacia de este truco casero se basa en una combinación de reflejos y movimiento. Al colgar pequeñas tiras de papel aluminio en las barandas o en diferentes puntos del balcón, el viento las mantiene en constante movimiento, mientras que la luz produce destellos que incomodan a las palomas.
Como consecuencia, estas aves interpretan que el lugar no es seguro y suelen evitar apoyarse allí o utilizar ese espacio para construir sus nidos.
Este truco casero ganó una gran popularidad en las redes sociales porque es fácil de aplicar, prácticamente no implica gastos y no causa ningún daño a los animales. Su función consiste únicamente en actuar como un método disuasorio para mantener a las palomas alejadas.
De todos modos, los especialistas advierten que su efectividad tiene límites. Si hay una gran cantidad de palomas en la zona o si ya eligieron ese sitio para anidar, el papel aluminio puede dejar de ser suficiente. En esos casos, recomiendan reforzar la protección con redes, pinches antipalomas o distintas barreras físicas.
A pesar de ello, muchas personas siguen recurriendo a este truco casero como una opción práctica y económica para cuidar balcones, muebles de exterior y macetas, reduciendo la suciedad y los inconvenientes que estas aves suelen generar.
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