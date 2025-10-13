El truco para recuperar la fuerza y el brillo de tus uñas: el paso a paso
Un truco casero revelado por Sonia Casado ayuda a mantener uñas fuertes y saludables todo el año, combinando hábitos y nutrientes clave.
El verano afecta no solo la piel y el cabello, sino también las uñas, que se debilitan por el sol, el cloro y las manicuras frecuentes. La especialista Sonia Casado, de Vital Proteins, comparte un truco casero y consejos prácticos para mantener las uñas fuertes y saludables durante todo el año cuidando su crecimiento.
Uñas quebradizas y sin vida: el truco de una farmacéutica
La especialista Sonia Casado advierte que la exposición al sol, el contacto frecuente con el agua y el uso de esmaltes agresivos pueden debilitar las uñas. “La radiación ultravioleta altera la estructura de la queratina, volviéndolas más frágiles”, explica.
Para mantenerlas fuertes, Casado comparte un truco casero simple: hidratar uñas y cutículas diariamente y limitar el uso de quitaesmaltes con acetona.
También señala que una alimentación equilibrada es clave. Consumir proteínas de calidad, hierro, calcio, omega-3, biotina y zinc favorece la síntesis de queratina y el crecimiento saludable. El colágeno, presente en suplementos como Beauty Collagen, puede complementar la dieta aportando biotina y ácido hialurónico.
Para proteger las uñas en casa, la experta recomienda usar guantes al limpiar o manipular productos químicos y evitar limarlas o morderlas en exceso. Además, aconseja elegir esmaltes de buena calidad con base protectora.
Casado insiste en que el cuidado debe ser constante y no limitarse al verano: “La belleza empieza por dentro. Mantener hábitos saludables y aplicar este truco casero permite que las uñas luzcan fuertes y sanas todo el año”, concluye, destacando que pequeños gestos diarios generan resultados visibles y duraderos.
La especialista Casado recuerda que cuidar las uñas debe ser constante: una dieta equilibrada y hábitos saludables, junto con un truco casero diario, fortalecen y mantienen uñas sanas todo el año.
