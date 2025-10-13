La parrilla de Palermo donde el fuego y el humo se combinan de manera única
FOGA es un espacio dedicado al arte del ahumado que, con la llegada de la primavera, suma a su propuesta la terraza al aire libre para disfrutar del tardeo con tapas, coctelería y música.
En la esquina de Thames y Honduras, FOGA cuenta con una propuesta que gira en torno al humo, con técnicas de cocción indirecta que realzan carnes, vegetales y panes elaborados artesanalmente. La experiencia se desarrolla en una casona de tres niveles donde el fuego marca el pulso de la cocina. Allí, los distintos espacios conviven en armonía, desde el salón principal hasta la terraza del último piso, un punto de encuentro pensado para compartir los atardeceres de la mano de tapeos, cócteles y música.
Qué se puede pedir en FOGA
El ahumador de doble cámara es el corazón de la cocina: trabaja a baja temperatura durante más de doce horas, utilizando un blend de espinillo, quebracho blanco, manzano y cerezo que define el sabor característico del lugar. La carta incluye especialidades como ribs, brisket -cocido por más de 14 horas- y vacío ahumado, además de cortes clásicos como entraña, bife de chorizo y asado banderita hechos al grill. Entre las entradas sobresalen la tortilla FOGA con carne ahumada, las mollejas crocantes con salsas caseras y la panceta glaseada en sweet chili. En entrepanes, se distinguen opciones como el pulled pork en pan de boniato.
La Terraza de FOGA
A partir del jueves 16 de octubre, la terraza será el punto de encuentro ideal para disfrutar de un tardeo único. Aquí la carta reúne opciones de tapeo como croquetas de vacío ahumado, buñuelos de espinaca, tacos veggie, rabas y distintas tablas con embutidos curados, quesos, chutneys y panes caseros. Los sándwiches completan la propuesta con versiones de brisket, pastrami o campo FOGA. Para acompañar, cocktails clásicos y de autor para compartir copa en mano mientras se disfruta de la música en vivo.
FOGA se consolida como un proyecto integral donde el humo une tradición y técnica contemporánea en pleno corazón de Palermo.
Dónde queda FOGA
FOGA está ubicado en Honduras 5098, Palermo.
Instagram: @foga_ahumados
