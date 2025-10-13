La parrilla de Palermo donde el fuego y el humo se combinan de manera única

El ahumador de doble cámara es el corazón de la cocina: trabaja a baja temperatura durante más de doce horas, utilizando un blend de espinillo, quebracho blanco, manzano y cerezo que define el sabor característico del lugar. La carta incluye especialidades como ribs, brisket -cocido por más de 14 horas- y vacío ahumado, además de cortes clásicos como entraña, bife de chorizo y asado banderita hechos al grill. Entre las entradas sobresalen la tortilla FOGA con carne ahumada, las mollejas crocantes con salsas caseras y la panceta glaseada en sweet chili. En entrepanes, se distinguen opciones como el pulled pork en pan de boniato.