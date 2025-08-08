El truco secreto de un mecánico para disminuir el uso de combustible en tu vehículo

nafta - combustibles - naftas

En cuanto a este último consejo, el especialista desmintió un mito muy difundido entre los conductores, que sostiene que poner punto muerto en las bajadas ayuda a ahorrar combustible. Pero en realidad, esto no es efectivo, porque el motor sigue trabajando para mantener el ralentí.

En cambio, recomendó soltar el acelerador dejando la marcha puesta, ya que así el sistema de inyección corta el flujo de nafta y reduce el consumo de manera eficiente.

Además de estos pequeños cambios en la conducción, el mecánico sugirió otro truco casero para optimizar el gasto de combustible: evitar usar el aire acondicionado en trayectos cortos, ya que su funcionamiento impacta directamente en el consumo de nafta.