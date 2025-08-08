El truco secreto de un mecánico para disminuir el uso de combustible en tu vehículo
Un mecánico compartió el mejor truco casero poco difundido pero súper eficaz para ahorrar nafta y optimizar el consumo en tu auto.
En un contexto donde el precio de la nafta sube constantemente, un truco casero compartido por un mecánico en redes sociales promete ayudar a reducir el consumo de combustible y ahorrar al llenar el tanque.Lo más importante es que este consejo no implica tocar el motor ni modificar ninguna pieza del auto, ni mucho menos gastar dinero extra.
Según explicó el especialista, solo hace falta cambiar algunos hábitos al manejar, como mantener una velocidad constante y evitar aceleraciones bruscas, para lograr un consumo de nafta más eficiente y aprovechar mejor cada litro en tus viajes diarios.
El truco de un mecánico para disminuir el uso de nafta
El mecánico que compartió este truco casero explicó que la clave está en usar el acelerador correctamente. Según su experiencia, uno de los errores más frecuentes que cometen los conductores es pisar el acelerador sin necesidad, especialmente cuando el tránsito está detenido o lento.
Por eso, recomendó seguir algunos consejos para disminuir el consumo de nafta y mejorar la eficiencia al volante:
- Mantener una velocidad constante.
- Evitar acelerar y frenar de forma brusca.
- Anticiparse a los semáforos y a los embotellamientos.
- Soltar el acelerador antes de frenar, sin poner el auto en punto muerto.
En cuanto a este último consejo, el especialista desmintió un mito muy difundido entre los conductores, que sostiene que poner punto muerto en las bajadas ayuda a ahorrar combustible. Pero en realidad, esto no es efectivo, porque el motor sigue trabajando para mantener el ralentí.
En cambio, recomendó soltar el acelerador dejando la marcha puesta, ya que así el sistema de inyección corta el flujo de nafta y reduce el consumo de manera eficiente.
Además de estos pequeños cambios en la conducción, el mecánico sugirió otro truco casero para optimizar el gasto de combustible: evitar usar el aire acondicionado en trayectos cortos, ya que su funcionamiento impacta directamente en el consumo de nafta.
