Cuál es el ejercicio más efectivo para mejorar la forma física

Por eso, el especialista aconseja complementar este hábito con entrenamiento de fuerza, ejercicio aeróbico y sesiones de HIIT o entrenamiento por intervalos de alta intensidad. Este sencillo vinculado a la actividad física permite obtener mejores resultados sin realizar grandes inversiones ni acudir necesariamente a un gimnasio.

Diversos estudios indican que los ejercicios de mayor intensidad pueden generar beneficios para la salud cardiovascular, la resistencia física y la pérdida de peso en menos tiempo que una caminata tradicional.

Por este motivo, los expertos recomiendan mantener el hábito de caminar, pero sumar al menos dos jornadas semanales de entrenamiento de fuerza y alguna actividad que eleve el ritmo cardíaco. Aplicar este truco casero puede ser una estrategia efectiva para mejorar el estado físico, fortalecer los músculos y potenciar el bienestar general.