El truco casero para sacar la grasa inclaudicable de las camisas con ingredientes que tenés en la alacena

Una vez que la grasa se endurece por efecto del hielo, se recomienda retirar cuidadosamente la parte superficial con ayuda de una cuchara o un cuchillo sin filo, siempre con movimientos suaves para no dañar la prenda.

Después, el siguiente paso del truco casero consiste en aplicar detergente líquido —preferentemente uno utilizado para lavar vajilla— directamente sobre la mancha y dejarlo actuar durante algunos minutos para que penetre en las fibras de la tela.

Luego hay que enjuagar con agua tibia o caliente, dependiendo del tipo de material de la prenda. Si la mancha no desaparece por completo, el procedimiento puede repetirse nuevamente o complementarse con una cucharadita de bicarbonato de sodio, un ingrediente muy utilizado en distintos trucos caseros por sus propiedades desengrasantes y limpiadoras.

Este método suele ser efectivo en telas resistentes como algodón, lino o jean, donde la grasa tiende a adherirse con facilidad. Sin embargo, especialistas recomiendan tener precaución en prendas delicadas como seda, satén o algunas fibras finas. En esos casos, para cuidar la tela, se aconseja utilizar shampoo neutro en lugar de detergente tradicional.