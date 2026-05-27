El truco casero para sacar la grasa inclaudicable de las camisas con ingredientes que tenés en la alacena
Con ingredientes que muchos tienen en casa, este método casero ayuda a sacar manchas de grasa de manera simple y sin químicos agresivos.
El truco casero de los cubos de hielo se volvió viral en redes sociales por su supuesta efectividad para eliminar manchas de grasa difíciles en la ropa. Muchas personas comenzaron a probar este método simple y económico para recuperar prendas que parecían arruinadas.
La técnica ganó popularidad por lo fácil que resulta aplicarla en casa y porque no requiere productos químicos agresivos ni gastos extra. Gracias a esto, el truco casero se convirtió en una de las soluciones más comentadas para quitar manchas complicadas de manera rápida y práctica.
El truco casero para eliminar manchas de grasa
El truco casero que se volvió viral para quitar manchas de grasa consiste en aplicar cubos de hielo directamente sobre la zona afectada de la ropa. El objetivo es que el frío endurezca los restos de grasa para evitar que sigan impregnándose en la tela y facilitar su eliminación.
Aunque los mejores resultados suelen darse cuando se actúa apenas ocurre el derrame, muchas personas aseguran que también funciona sobre manchas ya secas o antiguas.
Una vez que la grasa se endurece por efecto del hielo, se recomienda retirar cuidadosamente la parte superficial con ayuda de una cuchara o un cuchillo sin filo, siempre con movimientos suaves para no dañar la prenda.
Después, el siguiente paso del truco casero consiste en aplicar detergente líquido —preferentemente uno utilizado para lavar vajilla— directamente sobre la mancha y dejarlo actuar durante algunos minutos para que penetre en las fibras de la tela.
Luego hay que enjuagar con agua tibia o caliente, dependiendo del tipo de material de la prenda. Si la mancha no desaparece por completo, el procedimiento puede repetirse nuevamente o complementarse con una cucharadita de bicarbonato de sodio, un ingrediente muy utilizado en distintos trucos caseros por sus propiedades desengrasantes y limpiadoras.
Este método suele ser efectivo en telas resistentes como algodón, lino o jean, donde la grasa tiende a adherirse con facilidad. Sin embargo, especialistas recomiendan tener precaución en prendas delicadas como seda, satén o algunas fibras finas. En esos casos, para cuidar la tela, se aconseja utilizar shampoo neutro en lugar de detergente tradicional.
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