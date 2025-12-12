El truco para terminar con las manchas y los hongos de la ducha en pocos pasos
Un truco casero con un ingrediente básico de la cocina se volvió la opción eficaz para sacar los hongos de la cortina del baño sin recurrir a químicos fuertes.
Eliminar los hongos de la cortina del baño siempre resulta fastidioso, pero un truco casero permite resolverlo sin gastar de más ni usar químicos pesados. En lugar de recurrir al vinagre o la lavandina, hay una alternativa simple y segura que deja la tela impecable.
Especialistas en limpieza recomiendan combinar bicarbonato de sodio con agua oxigenada, una mezcla que actúa como desinfectante natural y elimina el moho sin arruinar las fibras ni dejar aromas intensos.
El paso a paso para terminar con los hongos de la ducha
Para quienes buscan una alternativa simple y efectiva para limpiar la cortina del baño, esta mezcla se volvió la favorita porque no requiere productos fuertes ni procesos complicados. Para preparar la solución solo necesitás:
- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
- 2 cucharadas de agua oxigenada
- 1 taza de agua caliente
Una vez listos los ingredientes, se combinan en un recipiente hasta formar una mezcla homogénea. Después, se aplica directamente sobre las manchas con un cepillo o una esponja, cubriendo bien todas las zonas donde aparece el moho. Conviene dejar actuar la preparación durante unos 10 minutos para que la reacción espumosa haga su trabajo. Por último, se enjuaga con agua caliente para retirar cualquier resto y la cortina queda limpia, desinfectada y sin marcas.
Este método ganó popularidad porque evita el uso de lavandina o vinagre, productos que pueden deteriorar el tejido, desgastar el color o dejar manchas difíciles de sacar. Además, muchas personas valoran que sea menos tóxico y más sustentable, algo que suma puntos cuando se trata de limpieza cotidiana.
En redes sociales, varios usuarios compartieron su experiencia mostrando resultados muy buenos. Una usuaria contó que, después de probar de todo, la mezcla de bicarbonato y agua oxigenada dejó su cortina como nueva, incluso en las partes donde el hongo suele pegarse más.
