El truco para terminar con las manchas y los hongos de la ducha en pocos pasos

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

2 cucharadas de agua oxigenada

1 taza de agua caliente

Una vez listos los ingredientes, se combinan en un recipiente hasta formar una mezcla homogénea. Después, se aplica directamente sobre las manchas con un cepillo o una esponja, cubriendo bien todas las zonas donde aparece el moho. Conviene dejar actuar la preparación durante unos 10 minutos para que la reacción espumosa haga su trabajo. Por último, se enjuaga con agua caliente para retirar cualquier resto y la cortina queda limpia, desinfectada y sin marcas.