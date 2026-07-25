El truco casero con arroz para acelerar el crecimiento de las plantas en macetas

Qué dicen los estudios sobre el arroz en macetas

Diversos estudios científicos analizaron el uso del arroz y de su agua de lavado en el cuidado de las plantas. Las investigaciones muestran que estas prácticas pueden favorecer el desarrollo de microorganismos beneficiosos, mejorar la disponibilidad de algunos nutrientes y contribuir a enriquecer la materia orgánica del suelo.

En el uso cotidiano, los resultados se aprecian de forma gradual, con un sustrato más aireado, raíces más vigorosas y un mejor aspecto de las hojas. Sin embargo, este método no reemplaza los cuidados básicos: para obtener buenos resultados debe combinarse con un riego adecuado, un sustrato en buenas condiciones y un manejo regular de la planta.