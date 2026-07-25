El truco casero con arroz para acelerar el crecimiento de las plantas en macetas
Este ingrediente activa microorganismos, aporta nutrientes y potencia el crecimiento sin necesidad de recurrir a fertilizantes. Los detalles en la nota.
Cada vez más personas recurren a alternativas caseras para mejorar el estado de sus plantas sin necesidad de utilizar productos costosos. Entre las opciones que despertaron interés durante el último tiempo se encuentra el uso de granos de arroz enterrados en la tierra de las macetas.
Aunque pueda parecer un simple truco casero, esta práctica tiene como objetivo activar microorganismos, aportar nutrientes y potenciar el crecimiento sin necesidad de recurrir a fertilizantes. El arroz, además, aporta almidón, que sirve como fuente de alimento para bacterias y hongos beneficiosos del sustrato.
Cómo usar los granos de arroz para las plantas sin riesgos
Para aplicar este método no hace falta ningún tipo de arroz especial: el común que se consigue en cualquier supermercado es suficiente. La cantidad debe adaptarse al tamaño de la maceta: alrededor de media cucharada para las más chicas, una cucharada para las medianas y hasta dos para las de mayor tamaño.
Se aconseja distribuir los granos de manera uniforme, cubrirlos con una fina capa de tierra y regar normalmente para favorecer su descomposición. También es posible aprovechar el agua con la que se enjuaga el arroz antes de cocinarlo.
Ese líquido, que adquiere un aspecto blanquecino por el almidón, puede dejarse fermentar durante un corto período para estimular el desarrollo de microorganismos beneficiosos. Utilizado como riego una vez por semana durante dos semanas, puede complementar el cuidado de las plantas y favorecer la actividad biológica del sustrato.
Qué dicen los estudios sobre el arroz en macetas
Diversos estudios científicos analizaron el uso del arroz y de su agua de lavado en el cuidado de las plantas. Las investigaciones muestran que estas prácticas pueden favorecer el desarrollo de microorganismos beneficiosos, mejorar la disponibilidad de algunos nutrientes y contribuir a enriquecer la materia orgánica del suelo.
En el uso cotidiano, los resultados se aprecian de forma gradual, con un sustrato más aireado, raíces más vigorosas y un mejor aspecto de las hojas. Sin embargo, este método no reemplaza los cuidados básicos: para obtener buenos resultados debe combinarse con un riego adecuado, un sustrato en buenas condiciones y un manejo regular de la planta.
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