El valor de la enseñanza según Immanuel Kant: las grandes lecciones del filósofo sobre la formación

Además, sostenía que la formación debía preparar a las personas para mejorar el futuro y no solamente para adaptarse al presente. Desde esta perspectiva, la enseñanza debía fomentar la autonomía, el pensamiento crítico y la búsqueda constante del conocimiento.

Esta mirada continúa teniendo relevancia en la actualidad, donde la educación enfrenta nuevos escenarios marcados por la tecnología y la inteligencia artificial. La capacidad de analizar, crear y resolver problemas se volvió una habilidad esencial, muy cercana a las ideas que el filósofo defendía siglos atrás.

El legado de Kant recuerda que una verdadera educación debe contemplar tanto los conocimientos técnicos como los valores humanos. Su pensamiento propone formar personas completas, capaces de aportar a la sociedad desde la razón, la ética y la libertad.